高雄週年慶9/28買起來　義享全館3折起　首13日享重磅回饋

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除了高額的10%禮券回饋之外，週年慶檔期首13日還可再享全館指定櫃位消費滿2,000元再加碼贈送100元電子抵用金(限量)。而第一銀行也祭出多重回饋，等同消費者持義享卡及義享天地聯名卡於首13日期間，在全館指定櫃位消費滿10,000元，就可獲得高達19%以上的回饋；若是於小家電/鍋具/寢具指定品牌單櫃單筆消費滿10,000元，回饋率更是超過21%。
繼去年推出的「城市紀念杯」大受好評後，今年義享首波卡友禮持續推出限量2023份的高雄城市紀念杯第2彈，以鄰近義享時尚廣場的愛河之心為標的設計，將高雄城市之美盡現於杯身之中。另外，在指定波段當日消費滿800元還有「比得兔系列」兩用浴巾毯、玻璃保鮮盒、隨身水壺、舒適靠枕等四波卡友禮，另外「SNOOPY野營趣系列」也推出扣點加價購。
此外，義享會員過卡免消費還能週週抽高雄萬豪酒店Majesty美享地平日雙人套餐券，及扣10點或消費滿2仟還可再抽長榮航空首爾雙人來回機票、Ionex光陽電動車等總市值逾50萬的豪華大禮。
在週年慶重磅回饋中，家電用品一向都是年度採買重點，擁有家電全品項旗艦店的「集雅社」針對時下家電AI智控趨勢，推出「LG WashTower™ AI智控洗乾衣機(洗衣13公斤+乾衣10公斤)」特價82,900元，搭配商場禮券回饋等於只須71,500元就能入手，9月30日前購買再加贈A9K WiFi快清式無線吸塵器及25公升變頻微波爐。
義享引進南部獨家「樂高授權專賣店」、「誠品選書．誠品生活」以及為期四天的台灣精品咖啡「第一杯咖啡」展售活動，也將於9/28登場。
夢時代購物中心「2023超強週年慶」9/28~10/18展開。首波(9/28~10/10)推出指定化妝品及香氛品牌消費滿2,000元送300元、全館指定櫃消費滿3,000元送400元。使用icash Pay或icash2.0於指定櫃支付消費滿6,000元贈400元(送完為止)，持icash Pay綁定華南夢時代聯名卡指定櫃支付累計滿20,000元，享1%OPEN POINT回饋(上限500點)。合併各項優惠後整體回饋最高達25%。另一吸睛亮點為「Go!Go!出發夢之旅」抽獎活動，看準旅遊熱潮，抽獎活動特別祭出市值10萬元的名勝世界郵輪《豪華郵輪之旅》與市值5萬元的中華航空《高雄直飛首爾(金浦)雙人來回機票》等。