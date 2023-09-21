賴佩霞辭演《蘑菇》挨批！楊麗音動念頂替 才開口就救援失敗
楊麗音響應2023年國際失智症月的活動，今（21）日出席國民健康署「失智友善社會共伴，同在行動＋1」記者會，近日賴佩霞搭檔郭台銘參加總統大選連署，臨時辭演舞台劇《蘑菇》，引起編劇馮勃棣不滿，楊麗音受訪聊到這件事，一度動念頂替她上陣，秒被經紀人提醒沒有檔期了。
記者羅凌筠／台北報導
楊麗音本身是舞台劇硬底子演員，以前也遇過劇組有人演出前10天腳筋斷掉，不得已找別人接演，「那個演員10天就上手，而且演得很好，我不曉得佩霞在那個戲是多麼不可取代，有沒有別人可以替代，其實…」聽起來楊麗音想要幫忙救火，不過經紀人在旁提醒「撞期」。
原來楊麗音除了準備新的舞台劇《人間條件八-凡人歌》，手上還有1部新戲要練客語，想想改口：「算了，我最近也很忙，我本來想說我也可以。」而被問到與賴佩霞合作過嗎？她笑說「沒有」，但是知道對方最近很火紅。
楊麗音曾於舞台劇與電視劇中多次扮演失智者，過往因為不懂得如何與罹患失智症的母親相處，常覺得母親故意跟她鬧脾氣，現在學會不要跟母親爭執，而是順著對方的話帶過就好，也學到照顧者應尊重失智者意願，以陪伴方式放手讓媽媽做事，讓自己更有機會放鬆，也讓媽媽情緒更平穩。