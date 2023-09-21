2023台灣文博會重返台北！今晚點亮空總、宣布明起串聯全台

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今天的開幕晚會由知名科技展演藝術策展人馮建彰打造，在工地鷹架轉譯而成的文化科技藝術裝置作品「Working in Progress X 鷹架GPU」前展開，以文博會「文化物種大發現」主題，結合地景、光影、數位藝術與表演藝術跨界合作。
演出由國家文藝獎舞蹈類得主古名伸擔綱編舞總導演、馮建彰為視覺影音統籌設計、時尚服裝設計師許艷玲擔任造型設計，共同打造「表演藝術x科技影音x時尚潮流」開場。
舞台上12位舞者肢體展現多層次的分裂與交融，音樂創作融合過往空軍戰情空襲警報聲響，工地鷹架樣貌轉換成敲擊節奏，服裝打破制式概念，以外太空異型呈現一片片的螢幕，藉由燈光、色彩不斷撒落在舞者身上；舞台後方的戰情大樓則如同宇宙未來的GPU，強光閃爍、色彩變化，運算未來的核心載體與表演者共創超現實的未來科幻感，象徵著空總正邁向多重未來的新想像。
在重節奏的打開空總聲光秀後，緊接著由FOCA福爾摩沙馬戲團與日本藝術家髙橋匡太 TAKAHASHI Kyota合作，聯手展現點亮空總的夢幻世界，藉由舞者穿戴充滿魔力色彩會發光的雲形圈圈（KIRARA RING），搭配巨大且魔幻的馬戲篷等夢幻流動畫面，以及可愛精靈們的精彩表演，一起點亮空總，並象徵2023台灣文博會盛大開展。
行政院秘書長李孟諺致詞時表示，把空總保留，不當作一個在最黃金地段的科學園區、不當作社宅的使用，來把它保留給文化的場域，是一個非常正確的決定，且在這裡舉辦文博會也是特別有感，一進來就感到文化部所辦的活動，不管佈置、舞台、氛圍都完全不一樣，應該要邀請各部會來觀摩，期待文博會把台灣的文創產業，包括IP等等與世界接軌，創造更多的商機。
文化部表示，2023台灣文博會自9月22日起連續10天在空總台灣當代文化實驗場、國家鐵道博物館推出文化策展、文化展演、體驗活動、科技藝術等精彩活動。在空總展區，有FOCASA雙馬戲篷首次現身臺北，匯聚台灣各領域的頂尖表演團隊在馬戲篷演出；另有全台最大球體、超高解析度沉浸影音體驗「FUTURE VISION LAB 2023」DOME穹頂展演實驗場，以及首次以施工中工地鷹架為文化科技展演舞台「Working in Progress X 鷹架GPU」，掃瞄QR Code戴上耳機，就可以享受科技互動光影技術的音樂派對。
此外，「打開空總X AI多重未來」展覽，藉由AI科技的結合，由9個虛擬人物敘述對空總未來的看法，也邀請民眾成為首都國家級重大文化投資的共同設計者；而每年受矚目的主題館「野性博物館」呈現創作者的初心、地方館臺南館再現府城「四百年前那片陽光沙灘」、澎湖館展現「吉光遍嶼」的海洋文化意象、藝術銀行「上半場比數10:10」呈現藝術家的精彩創作、工藝主題館「鷂－飄浮的停機坪」展現材質工藝之美等齊聚空總展區。
在鐵博展區，則以「鐵博‧新生」為概念，規劃「鍛冶工場」、「客車工場」、「總辦公室」、「澡堂」4大展區，帶領大家認台灣在地的鐵道文化，以「微開箱」的方式讓大眾親近古蹟空間結合鐵道元素的魅力，並推出「藍皮文博號」於文博會展覽期間串連松菸展場，呈現鐵博對火車深入研究、專業修復、動態保存的階段性成果，具體展現「活的鐵道博物館」目標。
文化部指出，文博會期間除了文化策展之外，緊接著文創品牌、IP授權商展也即將在9月26日起在華山文創園區、花博爭艷館、松山文創園區登場，整個展期規劃逾100場的表演藝術匯演、走讀、論壇、工作坊及講座，透過文博會看見台灣自身蓬勃多元、不受拘束、如野生般的創意力量。