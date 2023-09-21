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2023台灣文博會重返台北！今晚點亮空總、宣布明起串聯全台

▲2023台灣文博會今（21）日晚間搶先在文化策展主展區之一的空總台灣當代文化實驗場舉行開幕晚會。（圖／文化部提供）
▲2023台灣文博會今（21）日晚間搶先在文化策展主展區之一的空總台灣當代文化實驗場舉行開幕晚會。（圖／文化部提供）

記者李琦瑋／台北報導

2023台灣文博會再度重返台北，即創下首度跨出單一縣市、展館最多、範圍最大的文博會新紀錄，文化部今（21）日晚間搶先在文化策展主展區之一的空總台灣當代文化實驗場舉行開幕晚會，宣布文博會將於9月22日至10月1日串聯全台展出。

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文化部指出，今年文博會展覽場域以首都文化軸線上的舊空總出發，延伸至國家鐵道博物館、華山文創園區、松山文創園區與花博爭艷館等5大文化場域，推出「文化策展」、「文創品牌」、「IP授權」、「文化展演」等4大內容；並首次邀集國立台灣博物館、國立台灣歷史博物館、國立台灣史前文化博物館、國立台灣工藝研究發展中心、熱蘭遮博物館等各博物場館為副展館，讓2023文博會成為全台響應的文化博覽會。

今天的開幕晚會由知名科技展演藝術策展人馮建彰打造，在工地鷹架轉譯而成的文化科技藝術裝置作品「Working in Progress X 鷹架GPU」前展開，以文博會「文化物種大發現」主題，結合地景、光影、數位藝術與表演藝術跨界合作。

演出由國家文藝獎舞蹈類得主古名伸擔綱編舞總導演、馮建彰為視覺影音統籌設計、時尚服裝設計師許艷玲擔任造型設計，共同打造「表演藝術x科技影音x時尚潮流」開場。

舞台上12位舞者肢體展現多層次的分裂與交融，音樂創作融合過往空軍戰情空襲警報聲響，工地鷹架樣貌轉換成敲擊節奏，服裝打破制式概念，以外太空異型呈現一片片的螢幕，藉由燈光、色彩不斷撒落在舞者身上；舞台後方的戰情大樓則如同宇宙未來的GPU，強光閃爍、色彩變化，運算未來的核心載體與表演者共創超現實的未來科幻感，象徵著空總正邁向多重未來的新想像。

▲FOCA福爾摩沙馬戲團與日本藝術家髙橋匡太 TAKAHASHI Kyota合作，聯手展現點亮空總的夢幻世界，搭配巨大且魔幻的馬戲篷等夢幻流動畫面。（圖／文化部提供）
▲FOCA福爾摩沙馬戲團與日本藝術家髙橋匡太 TAKAHASHI Kyota合作，聯手展現點亮空總的夢幻世界，搭配巨大且魔幻的馬戲篷等夢幻流動畫面。（圖／文化部提供）
在重節奏的打開空總聲光秀後，緊接著由FOCA福爾摩沙馬戲團與日本藝術家髙橋匡太 TAKAHASHI Kyota合作，聯手展現點亮空總的夢幻世界，藉由舞者穿戴充滿魔力色彩會發光的雲形圈圈（KIRARA RING），搭配巨大且魔幻的馬戲篷等夢幻流動畫面，以及可愛精靈們的精彩表演，一起點亮空總，並象徵2023台灣文博會盛大開展。

行政院秘書長李孟諺致詞時表示，把空總保留，不當作一個在最黃金地段的科學園區、不當作社宅的使用，來把它保留給文化的場域，是一個非常正確的決定，且在這裡舉辦文博會也是特別有感，一進來就感到文化部所辦的活動，不管佈置、舞台、氛圍都完全不一樣，應該要邀請各部會來觀摩，期待文博會把台灣的文創產業，包括IP等等與世界接軌，創造更多的商機。

文化部表示，2023台灣文博會自9月22日起連續10天在空總台灣當代文化實驗場、國家鐵道博物館推出文化策展、文化展演、體驗活動、科技藝術等精彩活動。在空總展區，有FOCASA雙馬戲篷首次現身臺北，匯聚台灣各領域的頂尖表演團隊在馬戲篷演出；另有全台最大球體、超高解析度沉浸影音體驗「FUTURE VISION LAB 2023」DOME穹頂展演實驗場，以及首次以施工中工地鷹架為文化科技展演舞台「Working in Progress X 鷹架GPU」，掃瞄QR Code戴上耳機，就可以享受科技互動光影技術的音樂派對。

此外，「打開空總X AI多重未來」展覽，藉由AI科技的結合，由9個虛擬人物敘述對空總未來的看法，也邀請民眾成為首都國家級重大文化投資的共同設計者；而每年受矚目的主題館「野性博物館」呈現創作者的初心、地方館臺南館再現府城「四百年前那片陽光沙灘」、澎湖館展現「吉光遍嶼」的海洋文化意象、藝術銀行「上半場比數10:10」呈現藝術家的精彩創作、工藝主題館「鷂－飄浮的停機坪」展現材質工藝之美等齊聚空總展區。

在鐵博展區，則以「鐵博‧新生」為概念，規劃「鍛冶工場」、「客車工場」、「總辦公室」、「澡堂」4大展區，帶領大家認台灣在地的鐵道文化，以「微開箱」的方式讓大眾親近古蹟空間結合鐵道元素的魅力，並推出「藍皮文博號」於文博會展覽期間串連松菸展場，呈現鐵博對火車深入研究、專業修復、動態保存的階段性成果，具體展現「活的鐵道博物館」目標。

文化部指出，文博會期間除了文化策展之外，緊接著文創品牌、IP授權商展也即將在9月26日起在華山文創園區、花博爭艷館、松山文創園區登場，整個展期規劃逾100場的表演藝術匯演、走讀、論壇、工作坊及講座，透過文博會看見台灣自身蓬勃多元、不受拘束、如野生般的創意力量。

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