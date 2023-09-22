不滿習近平整肅軍隊　共軍元老北戴河沉默施壓

亞美尼亞總理：和平之路儘管不易仍須貫徹

▲外高加索夙敵「雙亞」緊張再起，亞美尼亞總理帕辛揚（左）表示，與亞塞拜然間的和平之路儘管「不易」，但是仍須予以貫徹。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲外高加索夙敵「雙亞」緊張再起，亞美尼亞總理帕辛揚（左）表示，與亞塞拜然間的和平之路儘管「不易」，但是仍須予以貫徹。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社葉里凡／日內瓦21日綜合外電報導）外高加索夙敵「雙亞」緊張再起。亞美尼亞總理帕辛揚今天表示，與亞塞拜然間的和平之路儘管「不易」，但是仍須予以貫徹。

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亞塞拜然軍隊19日在多山的納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）發動所謂「反恐」任務，當地亞美尼亞分離主義分子在面臨造成200人死亡的軍事行動下繳械投降。雙方昨天宣布達成停火協議，今天將在亞塞拜然中部葉夫拉赫市（Yevlakh）舉行會談。

法新社報導，帕辛揚（Nikol Pashinyan）今天在電視轉播的演說中指出：「經歷內、外部的衝擊，（和平）這條路並不容易，但是我們必須繼續予以貫徹。」

數以千計抗議民眾昨天聚集在亞美尼亞首都葉里凡，譴責政府未能支持在納卡區的分離派人士，讓他們在當地只能屈辱地向亞塞拜然投降。許多示威人士要求帕辛揚下台。

亞美尼亞常駐聯合國日內瓦辦事處大使霍夫漢尼斯揚（Andranik Hovhannisyan）今天在聯合國人權理事會（UNHRC）表示，亞美尼亞早已針對納卡區「迫在眉睫的種族清洗」提出過警告，並強調這種情況「現在正在發生」。

「自從亞塞拜然對連結亞美尼亞唯一的生命線持續進行封鎖以來，納戈爾諾．卡拉巴赫的平民受困其間，沒有撤離的管道。這不是單純的衝突情況，這是違反人道罪，應該予以這樣看待。」

亞塞拜然駐聯合國日內瓦辦事處參贊阿布杜拉耶娃（Dilara Abdullayeva）也在聯合國人權理事會發言，強調巴庫當局「被迫採取局部反恐措施」，並堅稱亞塞拜然「專攻非法軍事編隊和防禦工事」。

與此同時，納卡區分離主義部隊今天指控亞塞拜然違反昨天達成的停火協議。

他們表示，亞塞拜然軍隊使用「多種槍砲，違反停火協議」。但是亞塞拜然國防部表示，相關指控「全屬惡意偽造的虛假資訊」（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1120921

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