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杭州亞運／中華隊掌旗官出爐！　游泳王冠閎、跆拳道羅嘉翎擔綱

▲跆拳道國手「國民女友」羅嘉翎日前歡慶20歲生日，本屆不僅要力拚生涯亞運首面獎牌，還擔任中華隊的掌旗官。（圖／Charles Sports提供）
▲跆拳道國手「國民女友」羅嘉翎日前歡慶20歲生日，本屆不僅要力拚生涯亞運首面獎牌，還擔任中華隊的掌旗官。（圖／Charles Sports提供）

特派記者廖聿偉/杭州報導

因疫情延遲一年舉辦的杭州亞運將於9月23日正式開幕，我國杭州亞運代表團今（21日）公布代表團掌旗官人選，將由達巴黎奧運游泳A標選手王冠閎，搭配東京奧運跆拳道銅牌選手羅嘉翎共同擔任，兩位選手都被視為本屆亞運的奪金熱門。

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中華隊開幕進場以英文字母做排序，跟世大運一樣，以字母「T」為代表，暫定在敘利亞之後，塔吉克之前，以第36個國家進場。
 
杭州亞運代表團表示，由於部分代表隊選手尚未抵達杭州，並且考慮到開幕隔天進行賽事的影響，因此推薦王冠閎與羅嘉翎兩名新生代年輕好手擔任杭州亞運掌旗官。代表團指出兩位年輕好手不僅都是2020東京奧運參賽選手，也雙雙在今年成都世大運拿下銀牌，是我國未來接班梯隊的重要指標選手。
 
目前就讀國立體育大學的跆拳道女將羅嘉翎，上屆東京奧運首度參賽，就展現「初生之犢不畏虎」的氣勢，一路過關斬將，為我國踢下一面銅牌，更因清新氣質，有「國民女友」稱號。本屆杭州亞運將征戰女子57公斤級賽事，也被視為奪金焦點人物。
 
羅嘉翎說：「非常開心第一次參加亞運就有榮幸可以擔任掌旗官，無論對開幕還是比賽我都很期待。」女子57公斤級賽事將在9月26日登場，跆拳道隊昨日抵達杭州後，今日即刻投入訓練，她表示，今天主要去訓練場館熟悉場地，她也對第一次的亞運充滿期待，希望自己能有好成績。

▲台灣泳將王冠閎將擔任中華隊掌旗官。（資料照，大專體總提供）
▲台灣泳將王冠閎將擔任中華隊掌旗官。（資料照，大專體總提供）

 
目前就讀臺灣師範大學的「臺灣蝶王」王冠閎保有100公尺、200公尺蝶式全國紀錄，同時也是100公尺、800公尺自由式的全國紀錄保持人。他在上屆東京奧運以我國史上第一位達奧運A標男子選手的身分參賽，並闖進200公尺蝶式準決賽，今年則在全大運率先達巴黎奧運A標，即將再度代表我國參加奧運。

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