「一家3口」涉詐1075萬元助理費！基隆市議員張秉鈞繼續羈押禁見
基隆市議員、民進黨基隆立委參選人張秉鈞，和其父親張炳煌、母親陳瓊茹三人涉共同詐領助理費，基隆地檢署20日偵查終結，依違反貪污治罪條例起訴，今（21）將3人移審，基隆地方法院合議庭以有湮滅、變造證據或勾串之虞，裁定繼續羈押張秉鈞等3人，並禁止接見、通信。
記者林莞茜／綜合報導
基隆地檢署昨日偵查終結，認基隆市現任議員張秉鈞、前任議員張炳煌、共 犯陳瓊茹等 3 人，詐領助理補助費及春節慰問金前後合計逾千萬元，涉犯貪污治罪條例第 5 條第 1 項第 2 款之利用職務上機會詐取財物、洗錢防制法第 14 條第 1 項之一般洗錢及刑法第 214 條之使公務員登載不實等罪；配合之人頭助理吳男、陳男涉犯幫助利用職務上機會詐取財物、幫助一般洗錢及使公 務員登載不實等罪。
另基隆地檢署也針對張秉鈞代表民進黨參選基隆市立委時，未向監察院申報政治獻金專戶，向游姓男子收受100萬元政治獻金違反政治獻金法罪嫌提起公訴，並建請法院依法宣告褫奪公權及沒收3人詐得的助理補助費及春節慰問金，共計1075萬7984元、與100萬元政治獻金。
基隆地院合議庭評議後認為，張秉鈞等3人雖坦承犯行，但在詐領助理費的金額與流向均交代不清，相關事證還需進一步釐清，為了避免交保後影響證人說詞，或掩護彼此犯行互為虛詞陳述，因此晚間8時30分裁定張秉鈞等3人羈押，並禁止接見、通信。