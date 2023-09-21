柯、賴同日推長照政策　林富男較認同柯方案更有前瞻

民眾黨提名總統參選人柯文哲今(21)日與民進黨參選人賴清德，不約而同推出長照政見。柯文哲強調要開辦「長照保險」藉以開闢財源，也可拉高住宿型機構補助，從現在1萬元的補助提升到3萬元，並提供家庭照顧者現金津貼。同黨中央委員選決會委員林富男認為，柯文哲主張建立中央長照保險局，這不僅能確保資源集中和有效運用，還顯現了柯文哲對此問題的重視。
記者郭俊暉、郭凱杰／高雄報導
探討柯文哲及賴清德二人所提出的長照政策及其對台灣整體影響。林富男強調，柯文哲所提出的長照政策確實符合台灣目前所面臨的老齡化挑戰。他表示，我國人口老化迅速是無法避免的事實，林富男也相信柯文哲的策略性、創新性和具體的政策細節會使台灣長照體系邁向新的里程碑。他強調，柯文哲提供了一個實用且有遠見的藍圖，他相信這將為台灣帶來一個更加完善和持久的長照體系。
至於，柯文哲提出的長照支出提升至GDP1%的政策。林富男認為，此舉呈現出柯文哲對於經濟與社會福利之間關係的敏銳洞察。他認為，當大家看到OECD國家的長照支出平均已經達到GDP的1.7%，而台灣目前只有0.26%，這足以證明政府必須加大投資，以確保長照服務的品質和涵蓋率。
柯文哲對於家庭照顧者的政策觀點，比較認同家庭照顧者的辛勞應得到公正回報和支援。林富男提到，家庭照顧者是長照體系中的關鍵角色。提供他們現金補助、喘息服務及關懷訪視，是社會對他們付出的一種認知和尊重。
不過，針對賴清德提出蔡政府執政長照預算已經增加17倍，從國民黨執政2016年近50億元，成長到2024預算876億元。目前以稅收方式足夠因應長照財源等說法。林富男表示，柯文哲和賴清德的長照政策都有其價值。