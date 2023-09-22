期望值打78折！中秋節獎金平均1295元　還有27%兩頭空

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如果以企業「發獎金」比例來看，不僅沒過半，更少於去年的43.8%，並創下10年以來新低，2021年為48.7%；2020年為55.5%；2019年為60.2%；2018年為63.8%；2017年為63.7%；2016年為62.9%；2015年為61.8%；2014年為64.9%。
這也表示其餘的58.1%，並不會給員工秋節獎金，而且還分成了2類：有31%是「不會發放中秋獎金，但會發放中秋禮品」，剩下的27.1%，屬於「不會發放中秋獎金，也不會發放中秋禮品」的情況，讓這些企業的員工「兩頭空」。
若公司將發放秋節獎金，每位員工又能夠拿到多少錢呢？本次調查結果發現，有35.3%的企業預估，會發800元至1200元不到；同時也有27.1%的企業透露，今年的獎金將超過500元至800元不到；另外，發1500元以上至2000元不到的，也佔了9.2%。
整體來說，對於今年的三節獎金有57.8%的企業表示，總金額算「持平」；僅3.3%表示是「增加」的；但也有38.9%透露，比起去年其實是「減少」的。
對於目前任職企業，有36.2%的上班族預估，公司會發給員工「中秋禮品」，比例略少於去年的37.6%；另外還有50.6%預估，公司會發給員工「中秋獎金」，比例也略低於去年的51.6%。
不過期望這筆獎金，平均能有1653元，略高於去年的1601元；只是再與企業端平均值1295元相比，大約是78.3%，等於打78折。
綜觀上述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，時序接近第4季，「中秋獎金」被視為「年終獎金」的「領先指標」之一：假如中秋節發放的獎金增加，年終獎金也有機會跟著增加；反之若減少，可能象徵資方保守看待營運，甚至衝擊年終數字。