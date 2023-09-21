中華職棒／關鍵雙盜壘失利！中信兄弟傷了鄭浩均1:2不敵味全龍
中華職棒中信兄弟與味全龍隊今（21）日在天母棒球場交手，雙方不約而同推出本土好手鄭浩均大戰徐若熙，結果兄弟先發投手鄭浩均僅投了11球，就因右手緊繃退場，0.1局被敲2安加上1次觸身球失分退場，龍隊先發投手徐若熙僅投了2.1局，被敲2安，5次三振、2次四壞保送，掉1分，都無關勝敗，不過龍隊在7局下由李凱威關鍵短打成功，終場龍隊就以2:1擊敗兄弟，重返聯盟龍頭。
記者吳政紘/綜合報導
鄭浩均入選杭州亞運中華隊，但因右手緊繃退場，兄弟球團為保護他，讓他先休息，龍隊徐若熙則是失1分後退場，張祖恩中繼4局無失分，寫下個人一軍投球局數新高，陳琥接手後也投1.2局無失分。
龍隊中繼投手傷後復出的伍鐸中繼了5.1局、投77球，被敲出4支安打另有3次四壞、1次三振，拿下勝投，龍隊後援投手王維中，順利守住戰果。
關鍵在7局上1出局、兄弟一、三壘有人機會，岳政華、江坤宇雙盜壘失敗，江坤宇在本壘前出局，經電視輔助判決挑戰後仍無法翻盤。
之後龍隊下半局由7局下才由蔣少宏、林智勝兩支安打形成1出局、一、三壘有人，李凱威執行戰術短打，形成內野安打，龍隊也跑回第2分。