▲每年新增洗腎人數可坐滿小巨蛋！近 6 成被診斷時已是晚期 藥物結合生活調理防共病

我是廣告 請繼續往下閱讀
另一位飽受洗腎之苦的 85 歲汪奶奶，同時有糖尿病和心血管共病，確診 2 年內因腎功能惡化而反覆住院，今年再度住院時，被診斷為慢性腎臟病第 5 期，需要接受洗腎治療。反覆住院讓她的身體機能日益衰退，多數時間只能臥病在床，仰賴家人照料，心理上也因自責成為子女負擔而終日鬱鬱寡歡。
初期症狀不明顯，近 6 成被診斷時已是晚期
台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯表示，慢性腎臟病因初期症狀不明顯，近 6 成被診斷時已是晚期（3〜5 期），此時腎功能已受損且不可逆，腎功能下降恐讓病人加速面臨住院、洗腎、死亡等問題。
過去用於治療慢性腎臟病的藥物，如血管張力素轉化酶抑制劑（ACEI）、血管張力素第二型受體阻斷劑（ARB）或配妥西菲林（Pentoxifylline）等藥物，對於延緩腎功能下降仍有侷限，值得慶幸的是，目前 SGLT2 抑制劑可以幫助延緩腎功能下降，進一步降低住院、洗腎或死亡的風險，有望破除台灣洗腎王國別名，達到慢性腎臟病照護的願景。
從源頭防治慢性腎臟病，早發現是重要關鍵
台灣慢性腎臟病人口已突破 200 萬，換算約平均每 8 位成人就有 1 人患有慢性腎臟病，而末期腎臟病發生率與盛行率多年以來也高居全球之冠。在這個背景下，台灣每年新發生的洗腎人數更是超過 1 萬 2,000 人，可以坐滿一座小巨蛋。吳麥斯表示，針對洗腎的源頭——慢性腎臟病應加強防治，這也是改善台灣人民腎臟健康的重要課題。
當腎臟因為疾病受損，導致腎功能出現超過 3 個月以上的持續損傷，就稱為慢性腎臟病，此時腎功能已不可逆。因此吳麥斯提醒，慢性腎臟病帶來的腎功能下降與住院、洗腎、死亡三大危機息息相關，不但容易引發心衰竭、動脈粥狀硬化、高血壓、心肌梗塞等高危險性的心血管疾病，隨著腎功能變差，將大幅增加住院與死亡的風險。
根據統計顯示，慢性腎臟病患者可能因為腎功能惡化而面臨每年平均掛 2 次急診、每次住院天數長達 10 天，且每 5 位患者就有 1 人在住院後一個月內會面對再次住院，甚至死亡的威脅，對生活品質、經濟、家庭都造成劇烈影響。因此，對於背負腎功能惡化、住院、洗腎、死亡等多重壓力的慢性腎臟病患者，如何透過腎絲球過濾率（eGFR）及尿中白蛋白尿 / 肌酸酐比值（UACR）綜合評估腎功能狀況，及早發現治療，是腎臟病防治的關鍵。
藥物治療結合生活型態改善，達成「腎糖心」全方位守護
台大醫院內科部腎臟科主治醫師趙家德指出，延緩腎功能惡化，以進一步減少未來住院、洗腎與死亡風險是慢性腎臟病的重要目標，為此，臨床上十分重視及早診斷、定期追蹤、積極治療、危險因子控管的治療策略。舉例來說，腎臟病、糖尿病、心血管疾病三者密不可分，約有 5 成心衰竭患者、4 成糖尿病患者會同時患有慢性腎臟病，所以應安排多專科團隊模式以顧及腎糖心的共病照護。
在藥物治療方面，除了過往常用的血管張力素轉化酶抑制劑（ACEI）、血管張力素第二型受體阻斷劑（ARB）或配妥西菲林（Pentoxifylline）等藥物，國際腎臟醫學會（Kidney Disease Improving Global Outcomes）也於 2023 臨床指引中，將 SGLT2 抑制劑列為慢性腎臟病治療建議使用藥物，且考量到慢性腎臟病的影響層面非僅單一器官，同時兼顧藥物與生活型態的改善，配合減重、適度低蛋白飲食、控制血壓和血糖等方式，可以協助患者更穩定的保護腎功能。
8 成高風險族群未篩檢，健檢報告兩數值有助判斷
趙家德提醒，讓腎功能惡化的因素非常複雜，已知具有腎臟病危險因子病人接受篩檢比率卻只有兩成，呼籲本身具有三高、肥胖、吸菸、長期服用未經醫師處方藥物、高齡（65 歲以上）、腎臟病家族史等高風險因素的民眾，應定期安排腎功能檢查，若出現「泡（泡泡尿）、水（下肢水腫）、高（高血壓）、貧（貧血）、倦（疲倦）」典型症狀時，則建議儘快就醫。
此外，健康檢查中抽血與尿液報告的「腎絲球過濾率（eGFR）」與「尿中白蛋白尿 / 肌酸酐比值（UACR）」容易被民眾所忽略，卻是評估腎功能的 2 項關鍵指標，建議民眾可以對照國際腎臟醫學會推出的慢性腎臟病風險分級表，依據低風險的綠燈到非常高風險的紅燈，到腎臟科門診就醫並安排對應的腎功能追蹤與治療方案。
目前慢性腎臟病的照護已相當完善，也有藥物能同時延緩腎功能下降、降低白蛋白尿，避免住院、洗腎及死亡風險，為深受反覆住院所苦的慢性腎臟病患者提供治療新希望。
文／賴以玲 圖／楊紹楚
諮詢專家：台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯 、台大醫院內科部腎臟科主治醫師趙家德
延伸閱讀：
慢性腎臟病分成五期三階段 醫師教你每階段的身體照護方式！
慢性腎臟病不惡化！最新研究證實，中醫能有效延緩病程
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 每年新增洗腎人數可坐滿小巨蛋！近 6 成被診斷時已是晚期 藥物結合生活調理防共病