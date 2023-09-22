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她帶著媽媽到醫院就醫檢查，才知道腦部血管有鈣化，日常透過陪伴和參加社區活動延緩母親的老化，但有時候與母親相處也有摩擦的時候。
演過失智嬤卻不懂自己媽
「媽媽失智之後，也變很固執，催她吃藥，她就說自己吃過了，給她吃飯，也堅持吃過飯了。」讓楊麗音頭痛說道，「雖然我在戲中，經常飾演長者，也有演過演過失智阿嬤，有時候也不懂如何跟母親相處！」
直到後來，她才知道不要直接跟母親起衝突，「母親就像小孩子一樣，要先認同她，順著她的話說，有啦、有啦、有吃藥，後續再找機會再邀她吃藥，不一會兒她早就忘光了。」
楊麗音說，因為她在意母親她蛋白質攝取，也常會煮水煮蛋給她吃，但遇到母親不賞眼也會挑食不愛，於是就故意把食物弄到地板上去，再無辜地對她說「哀呀這東西掉了不吃了。」也讓她又氣又好笑。
觀察失智家人步態來備戲
楊麗音從戲劇《草山春暉》、舞台劇《七十三變》就曾演過患有失智症老人，當時母親還沒有失智，但是外婆卻有出現失智的現象，她就透過觀摩外婆的步態、神情和小動作來備戲，並且閱讀大量書籍和紀錄片來進入失智角色的狀態。
直到近年準備《人間條件七》飾演阿蘭媽媽，同樣也是一位失智又想念兒子的阿嬤，她的母親也發現失智的情況，從生活中也貼身的觀察媽媽的彎腰的肌肉與步態，也是她演戲備戲的最好範本。
而楊麗音也分享，有一次母親看到《人選之人》中飾演打毛線的雅婷一角，也指著電視上同是資深演員的廖梨伶，對楊麗音說「你什麼時候有拍這一部戲？」讓她跟廖梨伶出來澄清「我們真的不是雙胞胎！」
外婆媽媽都失智害怕輪自己
而面對家中的外婆和自己的母親都有失智的現象，楊麗音也擔心過，失智跟基因遺傳也有所關連，怕自己有一天是不是也會變成失智老奶奶，於是她除了積極拍戲，也開始努力學客家話，不讓自己跟社會脫節。
另外她也得知透過冥想，可以保護大腦不會退化得太快，於是利用閒暇之際也會進行冥想，未來還想要學學新的樂器，讓自己保持有源源不絕的刺激與活力。
「我媽媽目前還是記得我的，但健健認不得其他孩子，會把姐姐叫成妹妹，妹妹叫成姐姐。」她也珍惜與母親相處的每一天。
「我是母親口中的恰北北」
直到母親 80 多歲請了看護照顧，她也鬆了口氣，但也一則以喜、一則以憂，「我工作忙，有人照顧她，我就放心了，但有照顧後，就變得比較依賴看護，不願意走動或者自己動手來。」
她說，母親在看護第一天到家裡的時候，竟然就大辣辣地伸出腳來說，要請看護幫忙穿襪子，於是為了不讓母親退化得太快，楊麗音也開啟恰北北班長的模式。
「我會強制他在家中運動，念她小心屁股都做到萎縮，腳要抬起來採一踩動一動。」沒想到母親一見到楊麗音，就會喊著「恰北北來了、恰北北來了！」
如今母親會兩周一次去參加教會的老人班，去唱歌、畫畫、運動，母女倆彼此相互陪伴，楊麗音也透過學習與成長，激勵自己為了避免失智，要自己多接觸社會、多學習新技能，把照顧化為生命中的甜蜜負擔。
留心長輩失智10大症狀
衛福部邀請楊麗音擔任失智防治月大使，也提醒民眾，國內有將近 32.5 萬人失智，對於高齡長輩的健康是更大的威脅，每 13 位就有 1 位失智，每 30 分鐘就有 1 個人失智，應及早認識失智症十大警訊徵兆，包括
1、記憶力減退而影響生活
2、計畫事情或解決問題有困難
3、無法勝任原本熟悉的事務
4、對時間地點感到混淆
5、理解視覺影像和空間之關係有困難
6、言語表達或書寫出現困難
7、東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力
8、判斷力變差或減弱
9、從職場或社交生活中退出
10、情緒和個性的改變。
當發現身邊家人、親友有以上徵兆，應及早協助就醫診斷，以達到預防及延緩失智。
文、攝影／謝承恩 圖／黃懷賢
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 「演過失智阿嬤，卻不懂如何面對失智母親！」金鐘影后楊麗音分享照顧甘苦