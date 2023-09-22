中秋節別再送文旦、月餅！民眾最愛TOP3出爐　冰的「它」也上榜

我是廣告 請繼續往下閱讀
其他在6到10名部份，又分別是「綜合水果禮盒」(15.8%)、「百貨、超商禮券」(14.3%)、「文創商品」(11.8%)，以及「肉品禮盒」(10.3%)、「咖啡禮盒」(8.6%)。
對於收到的禮品，上班族心中也有自己「期待」與「不期待」的名單，其中不論公務或私人原因，在可複選狀況下，今年「最希望」收到的中秋禮品，前五名分別為：「百貨、超商禮券」(52.1%)、「冰淇淋月餅」(39.1%)、「咖啡禮盒」(33.4%)，以及「甜點或餅乾、零嘴禮盒」(30.9%)、「養生保健食品禮盒」(28.7%)。
相反的，假如拿到過度制式，或者太高貴卻不實用的禮品，上班族可能也會相當失望，甚至被迫轉送出去，調查顯示，在可複選狀況下，今年「最不希望」收到的中秋禮品，前五名則是：「公司自家產品或服務」(35.5%)、「文旦(柚子)」(29.4%)、「傳統月餅禮盒」(22.6%)，以及「包裝米禮盒」(21.7%)、「鮑魚或魚翅禮盒」(20.7%)。
yes123求職網發言人楊宗斌提醒，除了「送禮送到心坎裡」，某些行業的「送禮禁忌」更需要注意，特別是諧音、造型因素。例如「鳳梨酥」對大眾傳播業、醫護業來說，可能就不要送這類象徵「生意旺旺來」的禮物；甚至連「芒果」以及相關製品，或者外觀有寫「維他命C」的果汁，醫護業員工恐怕也都敬謝不敏，因為象徵「忙」不停，或「CPR」急救。
還有對股市從業人員來說，商務送禮方面，盡量避免有「熊」的圖樣：象徵反轉成「熊市」的空頭市場；也不要送房仲業者芭樂，避免「芭樂票」(空頭支票)聯想；當然對於航空業者來說，「醉雞」有著「墜機」諧音的忌諱。
假如有「幸運顏色」加持，可能更有助於增加送禮心意，像對科技業的產線部門，或是企業的電腦維運部門，以及銀行業，如果收到的禮品，屬於「綠色」包裝食品(零嘴)，相關從業人員的感受就大不同，因為代表著機器運作順利的「綠燈」。
楊宗斌進一步透露，其他類似禁忌、地雷，還有以下這些，基於私人情誼的送禮，若是給「情侶檔」、「夫妻檔」的秋節禮，建議盡量避開像是「梨子」、「李子」，因為特別在切開之後，諧音象徵了「分離」。