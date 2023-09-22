中秋商機上看545億！上班族平均吃3.5個月餅　最夯口味是蛋黃酥　

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假如會應景吃餅過節，心中「最喜歡」哪種口味的月餅呢？在可複選狀況下，排行榜前五名依序為：「蛋黃酥」(41.9%)、「冰淇淋」(40.8%)、「綠豆椪」(37.7%)，以及「鳳梨酥」(36.5%)、「豆沙」(26.6%)。
而在第六到第十名部分，又分別是：「棗泥」(25.6%)、「日式抹茶」(21%)、「台灣茶業」(19.9%)，以及「每年推出的創意口味」(18.7%)、「水果」(16.9%)。
此外，有高達82.6%的上班族透露，今年「有慶祝中秋節」計畫，比例高於去年的80.2%。至於在過中秋開銷上，上班族平均預算為7209元，明顯多於去年的6712元，增加497元，增幅為7.4%。
若以「全體受僱就業者」914.6萬人換算，其中82.6%有慶祝計畫，預算7,209元，估計光靠上班族所帶動的「中秋商機」，將上看545億元。
觀察此次調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌認為，在企業無明顯大幅調薪意願下，正值「邊境解封後」的復甦期，或許藉由「假日經濟學」、「連假經濟學」模式，一方面讓勞工朋友們多休息，有助提高工作效率；另一方面，還能同步刺激台灣的「內需經濟」，特別是悶了三年之後，目前正處於「疫情降級」的大環境，更需要透過「國民過節消費」力道，像是出現「中秋報復性烤肉潮」，來持續帶動景氣回溫。