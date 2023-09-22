中秋連假去哪玩？國內外排行榜一次看　澎湖、東京奪榜首

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「金門」則是有充滿歷史風情的島嶼文化，除了有著名的戰地坑道之外，還有各種閩南建築聚落以及巴洛克式洋樓，近年也積極開發年輕化行程，除了戰地觀光更有許多網紅打卡秘境以及親子手作體驗。
第三名則是曾被國際媒體CNN評為全台最宜居城市的「台中」，結合了豐富的人文、自然、娛樂、文化，除了有觀光客最愛的逢甲夜市、台中國家歌劇院、高美濕地，還有因相似神隱少女場景而爆紅的絕美秘境「后里圳磚橋」，讓愛宮崎駿的粉絲一秒就能走進神隱少女的奇幻場景。
國外排行榜則是由飛行時間短的亞洲城市稱霸，第一名由「東京」奪下，東京融合了流行文化以及傳統底蘊，不管是喜歡逛街還是文化巡禮的旅客都非常適合。第二名則是泰國首都「曼谷」，由於交通便利、物價親民，非常適合來個小資旅行好好寵愛自己一番。第三名是購物天堂「香港」，免稅誘因集結各大品牌，還有著名的港點以及香港迪士尼、海洋公園，吃喝玩樂一站搞定。
Agoda台灣總經理齊彥喆表示，中秋節是家人團圓的重要節日，除了烤肉聚餐，許多旅客也會利用連假帶家人出遊創意過節，Agoda數據指出旅客對於航班需求增加，最受歡迎的城市機票包含澎湖、金門，這兩個城市除了有文化遺產之外還有各種當地活動，而東京、曼谷和香港也在排行榜中，Agoda上現已有超過13萬個可預訂的航班路線，幫助旅客快速又方便的規畫行程，讓旅客能用優惠的價格環遊世界。