李昂發文還原「博愛座被拒」經過！痛批「白眼女生」徹底激怒她

中秋連假去哪玩？國內外排行榜一次看　澎湖、東京奪榜首

▲Agoda公布離島城市「澎湖」奪下中秋連假熱門城市機票排行榜冠軍。（圖／Agoda提供）
▲Agoda公布離島城市「澎湖」奪下中秋連假熱門城市機票排行榜冠軍。（圖／Agoda提供）

記者許若茵／台北報導

暑假剛結束沒多久，緊接著中秋、國慶連假即將到來，全球數位旅遊平台Agoda公布中秋連假國內、外三大熱門城市機票排行榜，國內由最適合三天兩夜行程的澎湖奪下冠軍；海外則是由好買又好逛的東京居榜首。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在台灣眾多城市當中，熱門城市機票排行榜由離島城市「澎湖」及「金門」奪下前兩名，離島除了可以跨島玩樂之外，還能在海灘玩水又玩沙，奪下冠軍的「澎湖」目前正在舉辦澎湖追風音樂節，除了有超強卡司每周六一路開唱到9月底，現場也設置花燈藝術品，快抓緊夏天尾巴一起追風去。

「金門」則是有充滿歷史風情的島嶼文化，除了有著名的戰地坑道之外，還有各種閩南建築聚落以及巴洛克式洋樓，近年也積極開發年輕化行程，除了戰地觀光更有許多網紅打卡秘境以及親子手作體驗。

第三名則是曾被國際媒體CNN評為全台最宜居城市的「台中」，結合了豐富的人文、自然、娛樂、文化，除了有觀光客最愛的逢甲夜市、台中國家歌劇院、高美濕地，還有因相似神隱少女場景而爆紅的絕美秘境「后里圳磚橋」，讓愛宮崎駿的粉絲一秒就能走進神隱少女的奇幻場景。

▲Agoda公布中秋連假國內、外三大熱門城市機票排行榜。（圖／Agoda提供）
▲Agoda公布中秋連假國內、外三大熱門城市機票排行榜。（圖／Agoda提供）
國外排行榜則是由飛行時間短的亞洲城市稱霸，第一名由「東京」奪下，東京融合了流行文化以及傳統底蘊，不管是喜歡逛街還是文化巡禮的旅客都非常適合。第二名則是泰國首都「曼谷」，由於交通便利、物價親民，非常適合來個小資旅行好好寵愛自己一番。第三名是購物天堂「香港」，免稅誘因集結各大品牌，還有著名的港點以及香港迪士尼、海洋公園，吃喝玩樂一站搞定。

Agoda台灣總經理齊彥喆表示，中秋節是家人團圓的重要節日，除了烤肉聚餐，許多旅客也會利用連假帶家人出遊創意過節，Agoda數據指出旅客對於航班需求增加，最受歡迎的城市機票包含澎湖、金門，這兩個城市除了有文化遺產之外還有各種當地活動，而東京、曼谷和香港也在排行榜中，Agoda上現已有超過13萬個可預訂的航班路線，幫助旅客快速又方便的規畫行程，讓旅客能用優惠的價格環遊世界。

TPASS划算嗎？台北人月均使用1700元　10/2起增5區、39條客運

國光客運「中秋、國慶」35條路線打折　來回省下1杯手搖飲

國際油價漲！長榮航總座：續加密航線　力拚營收創新高

星宇突襲「調漲酬賓機票哩程」惹議　延至明年3月實施

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞