競爭中國！越南將向歐洲供應首批電動車 VinFast再擴大商業版圖
有「越南版特斯拉」之稱的越南電動車商VinFast在近期於美國借殼上市後，市值曾一度飆破2000億美元，股價瘋漲超過300％，甚至空降美國汽車股前三寶座，一度打贏日本豐田，股價僅次美國特斯拉。而如今有知情人士透露，VinFast將進軍歐洲，且預計第四季交車數量落在3000輛。
國際中心賴正琳／綜合報導
《路透社》報導，今年第四季VinFast 位於越南北部的工廠將向法國、德國和荷蘭交付約3,000輛VF8跨界車。知情人士更表示VinFast的總經理黎氏秋水（Le Thi Thu Thuy） 說：「我們預計將在今年第四季向法國、德國和荷蘭的客戶交付首批 VF8 車型，且明年投放歐洲市場VF6、VF7 和 VF9 車型。目前VF8車款已獲得歐盟監管機構的批准且符合歐盟標準，可以在其27個國家內銷售，此外也正努力獲得歐洲Euro NCAP的認證。」雖然黎氏秋水並未公開說出確切的交車量，但知情人士指出第四季的交車量約是3000輛，且有一些車會供給給以色列。
據悉，歐洲目前是中國汽車製造商的最大市場之一，根據諮詢顧問公司Inovev的數據，2023 年前七個月，中國電動汽車的出貨量接近7萬輛，幾乎是去年同期的三倍，然而目前中國電動車正受到歐盟的審核，假設歐盟認為對中國製造的電動汽車徵收關稅是合理的，那VinFast的電動車在價格上便會勝出，並可能大幅度地影響銷量，勢必和中國電動車在歐洲進行激烈競爭。