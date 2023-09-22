名家論壇》黃創夏／滅郭吞柯，侯友宜就會贏？

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至於柯文哲也是在兩成左右和侯友宜在打麻花，上上下下也是在「3%」左右的誤差範圍之內；而郭台銘氣勢確實走弱，在略低於一成徘徊‧‧‧
如果去看各家民調的「趨勢圖」，就會發現「躺平」的不只是賴清德真相是「四個人都是在躺著選」，民調趨勢圖都是幾乎是「水平線」！
別自欺欺人了，侯友宜目前頂多就是逐漸拿回先前「一度轉向寄放」在郭台銘與柯文哲的「國民黨選民」，而且還正在努力突破「願意表態支持國民黨」的僅約全國公民總數「四分之一」的「願意支持國民黨」的少數選民之「八成」以上。
小矮人依舊是小矮人，就算訪美吃點「美國鈣片」也不會長大多少！
不過，國民黨目前有一個自我催眠的新法寶：殲滅郭台銘、吞併柯文哲就行了！
這才叫是天方夜譚，幾十份各家民調的趨勢很清楚，柯文哲的支持結構在四十歲以下，而且不屑國民黨，但在六十歲以上侯友宜則是碾壓柯文哲，但在四十歲以下，侯友宜則是慘不忍睹。
打開天窗說亮話：侯、柯就算因為交換條件而「合」，柯文哲的支持群不會因此就支持侯友宜，可能放棄投票，或是轉向賴清德！
不過國民黨仍打算用「威懾」模式，「殺郭儆柯」，先殲滅郭台銘再說‧‧‧
問題在於，郭台銘目前情勢確實不樂觀，他自己的問題也實在太多，但是，侯友宜別高興得太早，一個許多中間選民和知識分子正在疑問的名單，可能會是國民黨即將面對的必須要審慎應對的課題！
這個課題就叫做：是否真的有「濤（宋濤）選之人」的名單！
在這一場選舉當中，從八月底到九月初，已經產生一種對於所謂「泛藍」政治人物很有指標性的觀察：就是如果一個屬於泛藍的人物為中國共產黨公開所批判，到底在台灣這塊土地上，對他們的政治發展上是利或是弊？
討論這個利或弊之前，特別要關注的就是一個在這次選舉當中的「未解之謎」‧‧‧
這個不解之謎就是，國民黨副主席夏立言怎麼突然在八月底又去中國一趟，還和國台辦主任宋濤一起到山西關帝廟前共同釋放出重大訊息，宋濤「恰好」看到一個石碑還眼尖看到「背信忘恩，天人共戮」八個字！
那天是8月30日，之後彷彿就有一個調子被定了，親藍媒體全面發動抨擊郭台銘，那些國民黨權貴眼中的「牛鬼蛇神」至少出面和侯友宜和體拍照了，彷彿忘了「大哥拜託你」的殷殷期盼，而是讓人疑問是否有著「老大哥正在看著你」的恐怖氛圍‧‧‧
對於郭台銘而言，這種疑似「濤（宋濤）選之人」名單當中，郭台銘已經被公開淘汰局面之下，先前郭台銘想要學習宋楚瑜靠國民黨中央口中的「牛鬼蛇神」代理連署作業的部署正面臨全面崩解！
值得觀察的是因為郭台銘的黑手起家首富傳奇，他確實也有一些和基層與菜市場戶懂得特殊親和力與「鈔能力」，先前在地方派系協助下的「主流民意大聯盟」十幾場的動員活動，也有直接跳過地方派系「大盤仲介」，而「扁平化連署生產線」的找上非國民黨籍村里長設點。
這樣的嘗試前所未有，沒突破29萬，郭台銘結束！
若是成功了突破連署29萬門檻也許對國民黨的衝擊還不大，要是真的衝破100萬連署，整個選舉態勢都會全面翻轉。但是，如果能衝到40、50萬左右的連署，都證明了所謂國民黨「綿密的陸軍組織」早就是一盤撒沙了‧‧‧
而且「濤選之人」的不解之謎，仍然會在許多選民當中感到疑慮！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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