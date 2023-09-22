美國政府停擺危機升溫！美股主要指數皆墨 道瓊跌370點
美國聯邦政府的財政年度於每年9月30日結束，但2024年預算協議仍有部分撥款法案未能獲國會通過，若民主黨、共和黨無法在數日內取得共識，美國聯邦政府可能就會被迫關門。政府面臨停擺危機，加上美國10年債息又上升，美股主要指數21日皆下挫。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，在共和黨保守派反對下，國防撥款法案程序表決落敗，美國政府停擺危機升溫，並波及俄烏戰爭，就連此次烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）訪問美國，與拜登總統（Joe Biden）會晤前夕，也遭29名共和黨參眾議員簽署聯名信，反對實施新一輪240億美元的軍援烏克蘭撥款，主張拜登政府需要提高軍援費用透明度，美國民眾有權知道下一步計畫，而非放任政府無止盡、缺乏合適策略的軍援烏克蘭。
如果美國國會無法趕在10月1日前通過撥款法案，則聯邦政府部門恐怕就得暫時關閉，反對派並以美國債務已突破33兆美元為由，要求刪減支出，這也是2黨無法在預算協議上取得共識的原因之一。
21日收盤，道瓊工業指數下挫370.46點或1.08%，以34070.42點作收；標準普爾500指數挫跌72.20點或1.64%，收4330.00點；科技股那斯達克指數下跌245.15點或1.82%，收13223.98點；費城半導體指數下滑59.95點或1.76%，收3338.85點。
此外，由於美國聯準會（Fed）「放鷹」，進一步增加投資人對升息的擔憂，連帶美債殖利率也再度攀升，雖然聯準會會議後，英國央行宣布暫停升息，但投資人仍處於提心吊膽的狀態，鷹派信號蓋過英國央行暫停升息的影響，歐洲股市21日亦收跌。