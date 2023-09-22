竹市發言人徐千晴嗆記者「你問幾題了」！挨轟耍官威 今晨道歉了
新竹市長高虹安近期深陷爭議，包含「寡婦樓」都更案、豪宅、男友干政等，媒體為了平衡報導，詢問新竹市府回應，豈料導致新竹市府發言人徐千晴不爽，嗆聲「你今天已經問幾題了」，該名記者在媒體群組反應後，新竹市政府行政處處長吳皇昇留言致歉，而今（22）日一早徐千晴才親自道歉。
記者孫唯容／綜合報導
網紅四叉貓昨天公開一張新竹市府媒體LINE群截圖，一名記者透露依循長官指示詢問市府回應，卻得到徐千晴回電詢問「你今天已經問幾題了」、「為什麼都要跟別人問不一樣」、「不能統一一下嗎」等語，讓該名記者氣憤回覆「請教徐發言人的說法是否代表新竹市政府發言？未來是否要規定記者一天只能問幾個問題？或者徐發言人每天統一公告有哪些問題可以問？」
對此，新竹市政府行政處處長吳皇昇回應代為道歉，並「最近真的非常辛苦，所有媒體朋友們也是很辛苦，大家都希望工作順利。相互聯繫過程中，言語或有冒犯，絕對無意也無心，我對此誠摯代表致歉，真的非常抱歉，請見諒，日後改進」；該事件引發網友砲轟，紛紛湧入徐千晴臉書留言，「嗆記者問太多耶，超秋的，然後道歉要由別人代勞這樣，看來你從高市長身上學到滿多的」、「自己出包 長官幫你道歉」、「你為什麼要干涉新聞自由」、「發炎人真的發炎了」等語。
事件發酵一晚後，徐千晴今早6時，在群組道歉，強調將深自反省，「各位媒體先進早安，感謝大家的指教，最近事情特別多，很抱歉對一起共事的記者朋友發言不當，我將虛心檢討、深自反省。再次表達我的歉意。」