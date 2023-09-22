溫慶珠伊莎生活開幕 全台唯一「伊莎貝私人珍藏展」在IW高雄
台灣極具代表性之時尚品牌ISABELLE WEN溫慶珠，座落於高雄美術館區的旗艦門市「IW高雄」，溫慶珠將其對於時尚品味擴及生活美學的理念帶入IW高雄，於二樓打造新概念零售空間「Isabelle`s Living伊莎生活」，即日起更推出全台唯一的「Isa Vintage伊莎貝私人珍藏展」展出部分其所珍藏的收藏品，有歐洲具年代的雕花銀壺銀盤、古董皮包、典雅的復古座鐘與手錶等。
記者陳美嘉／高雄報導
「Isabelle`s Living伊莎生活」此空間代表了一種欣賞日常生活之美的方式態度，配合此空間開幕，規劃了難得的「伊莎貝私人珍藏展」，這些收藏都來自一段段旅程，像是在巴黎、義大利、日本、美國等世界各地的跳蚤市場所收集的銀器，這些銀器大約是1920-1950年在歐美最為富裕的年代日常所使用的鍍銀餐具，流傳至今已奇貨可居。
Isabelle Wen特別喜愛收藏20-50年代的「古董皮包」則是受到母親的影響。兒時母親出門一定穿著訂製的旗袍或成套洋裝，並搭配手工小牛皮提包和皮鞋，氣質高雅有型，這次展出的藏品中亦有部分為其母親昔日使用過。
「鐘錶」的收藏緣由來自她的外祖父––民國時期知名的詩人文學家––易君左，留給她的一只精巧的黃銅鐘，開啓了她對於鐘錶的特殊情感。此外，展出的收藏還包括一些「皮製手提化妝箱」約是50、60年代當時的西洋名媛貴婦出外遠遊必然會攜帶的隨身行李，內會放些日用保樣品及首飾珠寶，現在看來依然精巧別緻。
從時尚到生活態度，從收藏到「Isabelle`s Living伊莎生活」，溫慶珠期盼藉此讓人們喚回對美好事物的追尋和正向思考。從過往的事物汲取美感和經驗，而後創造出新的感動和價值，這樣的經驗和積累同時也將轉化為深植於內在的素養，成為達到構築美好生活的理想。