暢遊東北角馬崗漁村文化秘境 在地協會、工作室帶領深度體驗
位於新北市貢寮區福連里的馬崗漁港，除了有壯麗的山海景緻外，還蘊含豐富的漁業文化、海洋生態與人文歷史，為了能更認識漁村文化及吸收漁業知識，新北市政府漁業處歡迎大家與在地發展協會及工作室預約導覽項目，讓在地人帶領一起走入漁港親近海洋，欣賞馬崗漁港的豐富地景。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府漁業處長簡明雄表示，馬崗漁港除了有豐富潮間帶生態、海女文化、百年石頭屋及北臺灣唯一的捕飛魚船隊，民眾在親身到訪前，歡迎與新北市三貂角文化發展協會、新北市貢寮區卯澳社區發展協會、貢寮區福連里里長辦公室及曙旅文化工作室了解並預約各式導覽項目，讓在地人帶領大家走入漁港親近海洋。
新北市政府漁業處說明，馬崗漁港外是一望無際的太平洋，兩側是由海崖崩解而形成的海蝕平台；平台內錯落著被海浪侵蝕大小不一的潮池，每當退潮時，有些生物來不及逃離，就會躲避在這些潮池內，因此也成為海洋教育的最佳場域。潮池裡可以發現許多潮間帶生物，例如小魚苗、海葵、蜑螺、鐘螺、珠螺、海兔、寄居蟹和螃蟹等等。
新北市政府漁業處說到，另外漁港還有最獨特的馬崗海女傳統漁業職人文化精神，海女們從小就跟隨父母或長輩學習採集技巧，在潮間帶礁岩間爬上爬下，在沒有任何潛水裝備下，靠著深吸一口氣直潛下海，一直重複這樣的動作，直到收穫滿意為止；雖然隨著產業經濟模式變遷海女採集工作逐漸凋零，但資深海女的生活經驗與故事，可以讓民眾了解海洋環境變遷，思索維護生態環境的重要性。