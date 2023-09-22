寵物隔命1／防檢署推寵物入境免隔離　獸醫質疑：台灣準備好了嗎

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防檢署提免隔離草案 寵物相關文件得提早半年備妥
根據防檢署提出的新制內容，若選擇免隔離方案，飼主須「提早至180天前」抽血申請狂犬病抗體力價檢測報告，並「提早120天前」申請輸入檢疫同意文件，只要條件符合，寵物抵台後就能免隔離，直接和主人一起回家。此方案雖然不用隔離，但作業程序需提前半年，因此適合可提早規劃行程、不趕著返台的飼主。
申請入境必備文件當中的「狂犬病中和抗體力價」是什麼？這是用於判斷寵物的血液中，有沒有產生足夠的狂犬病抗體，由於世界動物衛生組織（OIE）警告狂犬病的潛伏期為180天，因此新增的免隔離草案中，要求提供入境「180天前」的血檢報告，同時這段時間也可當作犬貓的「自我觀察期」。
檢疫署公布擬放寬的犬貓入境規範，還包括延長「輸出後返國免隔離」的時間，從原本的90天延長至1年；赴疫區搜救的工作犬返國可減免文件作業。草案中的主要變革還有開放「特殊條件」的犬隻，經申請後可搭乘自備車輛至隔離站，特殊條件包括重大傷病、公務執勤犬、10歲以上犬貓和短吻犬。
其實台灣上一次放寬寵物入境隔離天數，是2017年，當時從21天隔離期縮短為7天。防檢署動物檢疫組組長周曉梅表示，這次草案修訂是基於現行入境規範施行6年來，未曾發現入境犬貓有狂犬病案例，加上國內目前也沒發生犬貓感染狂犬病。防檢署評估每一階段都要降低隔離天數，一方面參考日、英、紐、澳等狂犬病非疫區國家的入境規範，因此推出免隔離版草案。
不挺寵物免隔離草案 獸醫師警示狂犬病入侵風險
針對寵物入境免隔離草案，座談會現場多位獸醫師不相挺。中華民國獸醫師公會理事長譚大倫當場質疑「狂犬病進入台灣的風險，台灣社會準備好了嗎？」衛福部曾指出，國內犬貓疫苗注射率達7成以上，就能有效防止狂犬病在人畜間傳播，但相較於日本，當地狂犬病疫苗施打率幾乎百分之百，台灣卻非如此，因此將承擔更高的風險。
譚大倫也警告，狂犬病確診都是待死後腦部解剖後切片才能判定，一旦狂犬病進入台灣，國內獸醫不一定有辦法立刻辨識外，常見的狀況是寵物咬了主人，主人也沒有警覺性，最令人擔憂的是狂犬病屬於人畜共通，只要發病死亡率將近100%。譚大倫強調，國內只要發生第一例狂犬病傳人案例，不僅會有無數條生命被撲殺，台灣的寵物產業也將瞬間歸零。
「法案修改，官方要保守。」前中興大學獸醫學系副教授許添桓也表達反對免隔離措施的立場。他認為寵物短期復運從90天延長到1年，時間太長，「180天較為合適」。許添桓解釋，雖然各方立場不同，但檢疫目的是防止疫病進入台灣，加上他曾遇過寵物入境後，發現事前申請的資料造假等問題，因此現行的隔離制度仍有其必要性。
社團法人台北市獸醫師公會理事長楊孝柏，則支持放寬現行的隔離措施。他認為，現在討論的問題都是「決戰於境外」，但境內的防治同樣要加強。楊孝柏建議寵物入境可改採「居家隔離」，配套措施是提升入境後續追蹤，或要求寵物入境後，必須追加施打狂犬病疫苗。
寵物入境免隔離草案，目前仍有不同聲音，防檢署表示，草案尚在風險溝通階段，蒐集到的各界意見都會再做內部討論，待取得各界共識後，也會進行30天內部作業，之後才會啟動國內外進行60天預告期。不過防檢署也強調，若外國評估我國因修改寵物入境規範，導致狂犬病風險等級提升，其他國家也可能調整我國犬貓輸入的要求。