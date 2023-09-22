殺1人可救千百人！新加坡內政部長：判毒販死刑是為保護公眾

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尚穆根進一步說明，指政府不是一開始就想要制定死刑，但必須確保政策確實能拯救更多生命，直言：「許多人只關注1個毒販被正法，但若毒販把毒品引入新加坡，會有許多人命受到禍害」。
尚穆根還說，許多毒販是為了經濟利益才選擇販毒，但研究發現，女子服用毒品會對腹中的孩子造成影響，還會禍害許多家庭，對這些人而言，毒品的危害與死刑無異。而針對死囚很少能獲得總統特赦一事，尚穆根則回應，每名死囚都是經過法庭審理後被定罪，除非出現極其特殊的情況，否則內閣不會輕易推薦總統特赦，因為這不僅會推翻法庭的判決，也會讓犯罪分子想方設法鑽漏洞以逃避死刑。
報導指出，儘管死刑經常引發爭論，但大部分新加坡人其實都同意死刑的實施，星國內政部2021年的調查顯示，66％受訪民眾同意，對販運大量毒品的毒販實施強制死刑，是「恰當」的刑罰。同年另一項針對毒品主要來源地居民的調查則顯示，有87%的人認為，死刑遏制人們把毒品帶進新加坡，也有83%認為死刑比終身監禁更能有效制止人們販毒。
報導還提到，死刑實施以來，阻遏的效果相當明顯，星國當局逮捕的毒品使用者也明顯減少，從上世紀90年代的每年6000人，減少到目前的每年3000人至3500人。
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