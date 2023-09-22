進口蛋風暴！民調曝近6成不滿陳吉仲　他：對綠營選情帶來災難

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣民意基金會董事長游盈隆進一步分析，國人對蔡政府近期進口雞蛋所引發相關問題的反彈和反感是強烈的、全面性的，已達民意海嘯程度，就一般公共政策而言相當罕見。
游盈隆指出，近期政府進口雞蛋亂象引起民意強烈不滿，不分性別、年齡、教育程度、職業背景、省籍族群、地理區域的全面性反彈，甚至相當程度超越政黨支持的界線，連民進黨支持者都有三成五不能接受。這個由下而上、突如其來的進口雞蛋風暴之強，已超出所有人的想像，它對蔡政府、陳內閣及民進黨總統與立委選情，恐將帶來極大的衝擊和災難。
本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。
訪問期間是 2023年9月18-20日三天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣（dual-frame random sampling），市話佔 70%，手機佔 30%。有效樣本1077人，市話753人，手機324人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負 2.99 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。