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進口蛋風暴！民調曝近6成不滿陳吉仲　他：對綠營選情帶來災難

▲陳吉仲近期處理缺蛋危機的表現，五成七不滿意。（圖／記者陳明中攝，2023.09.20）
▲陳吉仲近期處理缺蛋危機的表現，五成七不滿意。（圖／記者陳明中攝，2023.09.20）

記者陳佩君／台北報導

進口雞蛋爭議延燒，台灣民意基金會今（22）日發表相關民調，發現二成一基本上滿意前農業部長陳吉仲近期處理缺蛋危機的表現，五成七不滿意；這項民調顯示，國人普遍不能接受近期政府進口雞蛋政策所帶來的各種亂象，而陳吉仲臨別相關政策說明的社會說服效果極其有限。

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民調以「農業部長陳吉仲最近（傳出想）請辭下台。一般說來，您對他近期處理缺蛋危機的整體表現，滿不滿意？」為題詢問，結果發現4.3%非常滿意，16.3%還算滿意，25.7%不太滿意，31%一點也不滿意，17.5%沒意見，5.2%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，二成一基本上滿意陳吉仲近期處理缺蛋危機的表現，五成七不滿意。

台灣民意基金會董事長游盈隆進一步分析，國人對蔡政府近期進口雞蛋所引發相關問題的反彈和反感是強烈的、全面性的，已達民意海嘯程度，就一般公共政策而言相當罕見。

游盈隆指出，近期政府進口雞蛋亂象引起民意強烈不滿，不分性別、年齡、教育程度、職業背景、省籍族群、地理區域的全面性反彈，甚至相當程度超越政黨支持的界線，連民進黨支持者都有三成五不能接受。這個由下而上、突如其來的進口雞蛋風暴之強，已超出所有人的想像，它對蔡政府、陳內閣及民進黨總統與立委選情，恐將帶來極大的衝擊和災難。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是 2023年9月18-20日三天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣（dual-frame random sampling），市話佔 70%，手機佔 30%。有效樣本1077人，市話753人，手機324人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負 2.99 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

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