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寵物隔命2／檢疫站近6年21犬貓死亡！民眾連署盼「取消隔離」

▲桃園觀音檢疫站遭民眾詬病醫療措施和內部環境不佳，因此民眾連署要求取消隔離。（圖／記者康仲誠攝）
▲桃園觀音檢疫站遭民眾詬病醫療措施和內部環境不佳，因此民眾連署要求取消隔離。（圖／記者康仲誠攝）

記者黃禹馨／專題報導

為了防堵狂犬病入侵台灣，農業部動植物防疫檢疫署明文規定，從狂犬病疫區輸入台灣的犬貓，除了需要注射狂犬病疫苗，入境後還要入住檢疫站，進行7天的隔離措施。然而這幾年，隨著入境的寵物數量增加，在檢疫站出現的狀況不斷，貓狗生病、死亡的消息頻傳，因此有飼主發起連署，要求取消寵物的入境隔離制度，該提案在9月12日已達附議門檻。

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「所有的入境狗貓，其實都具備血檢證明，確認具有狂犬病抗體，這7天的隔離基本上是多餘的。」連署提案人高小姐表示，台灣的寵物入境檢疫條件相當嚴格，犬貓入境前90天，須完成狂犬病疫苗施打，並送到檢疫署規定的狂犬病抗體力價抽血實驗室，進行血清檢測，確認寵物有無產生抗體，這個過程不僅費時且所費不貲，但飼主們為了帶愛寵回台，通常都會乖乖配合。高小姐強調「我們希望取消隔離制度，因為只要有足夠的文件證明，我們的犬貓都是安全的。」

▲連署提案人高小姐。（攝／記者康仲誠）
▲因為不滿檢疫站的隔離環境，高小姐在公共政策平台連署要求「全面取消寵物入境隔離」。（圖／記者康仲誠攝）
近6年共21隻犬貓死亡　檢疫站遭控制度僵化害命

連署人高小姐揭露，檢疫站根本沒有足夠人力照顧入境的犬貓，因此這7天的隔離期，反而造成多原本健康的犬貓生病、甚至死亡。根據防檢署最新提供的數據顯示，近6年內共有21隻犬貓在檢疫站中死亡，其中光今年8月為止，就有6例死亡數，另外還有將近30隻犬貓有過送診紀錄。

防檢署動物檢疫組組長周曉梅解釋，這是因為部分寵物本身就有疾病，或年紀大，加上搭飛機對牠們來說，本來就會造成心理壓力，因此在隔離期間才會容易出現狀況。不過這樣的說法，對把寵物視為家人的飼主來說，實在難以接受，質疑防檢署根本沒有付出心力照顧隔離中的毛孩。

此外，檢疫站的網站明文表示「檢疫獸醫師以執行隔離檢疫業務為主，不進行犬貓緊急醫療行為。」讓飼主周小姐質疑，若隔離中的犬貓在裡面感染其他病毒，難道只能由飼主自行處理？檢疫署在官網的說明卻是「建議飼主諮詢獸醫有關疫苗接種和驅蟲等問題後，考慮在出發前進行狂犬病以外的免疫接種和服用藥物。」等於是把責任甩鍋給飼主。

▲桃園檢疫站的明文規定。（圖／翻攝防檢署桃園分署官網）
▲桃園檢疫站的明文表示，「檢疫站獸醫師僅執行隔離業務，不進行犬貓緊急醫療。」（圖／取自農業部動植物防疫檢疫署桃園分署官網）
而民進黨立委賴品妤今年3月曾質詢關注入境寵物在隔離期間的醫療問題，發現桃園觀音檢疫站內設有4名獸醫，但其中2名負責行政事務，另外2人進行檢疫工作，也就是沒有專責寵物醫療的人力。

賴品妤進一步補充，因為檢疫站非醫療場所，現場設備可能不符使用，「目前的做法就是跟附近的獸醫院訂定合約，必要時外送就醫。」至於會送往哪些合作醫院，檢疫站的網站卻不見公開資訊。實際詢問後，防檢署表示，目前合作的動物醫院共有4家，分別是陳獸醫院、楊梅動物醫院、中央動物醫院以及新世紀動物醫院。

對於檢疫站內的醫療措施，被外界質疑不夠周詳，防檢署副署長徐榮彬表示，今年4月份起，已重新修改檢疫站內的「緊急醫療SOP」，一旦站內獸醫發現寵物出現問題，在聯繫飼主後，便能立即送醫，相較過去「待飼主抵達現場才送醫」，希望增加更多彈性，給予寵物最及時的醫療行動。

隔離犬貓死亡仍頻傳！飼主嘆：檢疫站無實質改善

國內的檢疫站在今年4月以後，是否真的有按照修改後的SOP執行？飼主們分享自身經驗，控訴「根本沒有改！」

飼主周小姐去年（2022）8月帶著2隻貓咪從越南回台，當時貓咪已結束7天隔離，正要請人幫忙接回，結果檢疫站的人員卻提醒，其中一隻貓咪已經好幾天不吃不喝，要飼主多注意。周小姐氣憤地說「牠不吃不喝怎麼不早點跟我說？」

事後周小姐將貓咪送去獸醫院檢查，結果貓咪竟得了急性腎衰竭，現在雖然已經康復，腎功能卻已造成損壞。她指出很多飼主曾反應，檢疫站都是在第7天才通知犬貓有狀況，「感覺就是為了規避在籠死亡，或在籠就醫的數量。」

隔離期滿未做檢疫　飼主質疑「隔離」是空殼程序

台灣現行的入境檢疫制度，只要完成7天隔離，飼主即可將寵物領回，無須再進一步做血清抽驗，後續也沒有再做任何狂犬病追蹤。飼主周小姐質疑「這樣隔離的意義在哪裡？」她直言「政府要求隔離7天，就是擔心飼主提供的血檢文件造假，但如果7天後不做採檢，又如何確認犬貓是否具備抗體？」

中華民國獸醫師公會理事長譚大倫表示，「必要時還是需要進行後續追蹤。」同時他也強調，狂犬病在狗身上的潛伏期是1到3個月，在貓身上更可能長達好幾年，如果沒有後續追蹤，貓若第3年、甚至第5年發病，對國內整個生態環境、甚至人類感染狂犬病的風險，都會大大提高。

▲全國獸醫師公會理事長譚大倫。（攝／記者康仲誠）
▲全國獸醫師公會理事長譚大倫認為，狂犬病在犬貓身上的潛伏期不一，因此隔離７天後，還是需要進行後續追蹤。（圖／記者康仲誠攝）
籲重視動物福祉　民眾連署盼「取消入境隔離」

不只隔離制度遭質疑太僵化，國內檢疫站的環境也長期被認為不符合動物福利。寵物不但被隔離在室內狹小空間，無法到戶外活動，環境也通風不佳、充滿難聞的異味。

連署提案人高小姐表示「這個隔離制度是很迂腐的，如果可以全面取消，我個人是樂見其成。」同時她也提到，現在每分每秒都有犬貓在檢疫站裡隔離，如果主管機關無法提出取消時程，就應該先行改善隔離所內的環境，或開放「居家隔離」的條件，希望政府在全力防堵狂犬病的同時，也要能照顧到動物的福祉。


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