陳建仁道歉了！坦言進口蛋過程有疏失 承諾聆聽大眾意見改善
立法院新會期今天開議，行政院長陳建仁將針對進口蛋專案報告，並備質詢，行政院長陳建仁今（22）日指出，這是第一次大規模緊急從國外進口雞蛋，所以在進口過程當中，難免會有疏失，「我願意在這裡向社會大眾、所有人民，表達我的歉意」。
記者林怡昕／台北報導
陳建仁會前接受聯訪時指出，由於禽流感疫情蔓延，以及俄烏戰爭引起原物料上漲，所以國內的雞蛋供應大幅的減少，因此，政府採取專案進口措施，目的主要是要補足缺口、保障蛋農權益，使得供應不以缺乏，然後在整個過程中，政策目的已經達到了，也顯示專案進口政策是必要的。
陳建仁說，專案專案進口的過程中，這是第一次大規模緊急從國外進口，所以在進口過程當中，難免會有疏失，造成了社會的紛擾，「我願意在這裡向社會大眾、所有人民，表達我的歉意」。
陳建仁表示，他會好好聆聽社會大眾的建議，承諾政府一定會來改善，未來所有專案進口雞蛋的措施，確保每個人民都能夠看的到、買的到，而且吃得安心，雞蛋供應在今天的立法院的重要報告當中，自己也會來跟所有的立委們溝通，向他們請益，也會提出政府在各方面改革精進措施，相信雞蛋供應、蛋架會更加平穩，而且食安能夠得到保障。