台股早盤一度跌逾110點 AI續弱、矽光子強勢走高紅通通
投資人擔憂年底前聯準會可能再度升息及美國政府關門危機，美股四大指數昨（21）日走跌，台北股市今（22）日開低走低，早盤一度跌110多點，下殺來到16202點，隨後跌幅縮小。權值王台積電早盤跌5元，來到522元。其他電子股中，面板群創與友達強勢走高。AI概念股依舊弱勢，今日盤面焦點為「矽光子」光通訊、電力供應與軍工概念股。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數21日下跌370.46點，或1.08%，收34070.42點；那斯達克指數下跌245.14點，或1.82%，收13223.99點；標普500指數下跌72.2點，或1.64%，收4330點；費城半導體指數下跌59.95點，或1.76%，收3338.85點。日韓股市今日早盤則跌近1%。
受到美股收黑影響，台北股市今日早盤一度跌110多點，下殺來到16202點，隨後跌幅縮小。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌5元，來到522元。同樣為晶圓代工的聯電跌約1%、世界先進跌1%，力積電小跌。其他重要電子股，如聯發科、南亞科跌近1%，旺宏跌2%多，大立光小跌，鴻海逆勢抗跌小漲，群創與友達漲1%上下。
AI概念股依舊續弱，健策早盤跌1%，廣達、技嘉、世芯-KY、廣明跌0.6%左右，英業達與智原小跌，緯創來到平盤附近。矽光子概念股、光通訊族群較為強勢，上詮漲7%，台星科、華星光、波若威漲1%上下。電力供應表現強勁，中興電、東元漲4到3%，盈正、力麗、亞力漲1到2%。軍工概念股也不俗，亞航與雷虎漲4%，波力-KY漲3%，寶一、駐龍漲1%以上。