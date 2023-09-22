寵物隔命3／異味刺鼻不通風！犬貓檢疫站遭批環境差「像集中營」

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檢疫站環境惡劣？防檢署：畢竟不是寵物旅館
「我的貓咪籠位在三樓，但我光是從一樓到二樓，就聞到非常濃郁的異味。」飼主周小姐描述，她到桃園觀音檢疫站探視愛犬時，第一印象就是氣味刺鼻難聞，以及耳邊不斷傳來貓咪們的嚎叫聲。另一個飼主張小姐也分享自己去接狗狗時的情況，「牠的下半身都是濕的，因為檢疫站他們要清洗籠位，不可能沖完再幫牠擦乾，所以牠就一直待在那個濕濕的環境。」語氣裡滿是心疼。
至於犬貓隔離期間住的籠位大小，根據防檢署公告的資訊顯示，桃園觀音檢疫站的貓籠面積為0.66平方公尺的方形籠位，犬隻則依據體型，大型犬的犬舍6.9平方公尺，小型犬3.3平方公尺。不過檢疫署表示，每個籠位後方還設有面積7.8平方公尺的運動場，但實際情況無從得知，因為檢疫署並未提供相關設施照片。
對於外界反應檢疫站環境差，防檢署動物檢疫組組長周曉梅表示，因為犬貓離開後都需要進行消毒作業，所以籠舍設計才會採用不鏽鋼材質，因此外觀上可能無法那麼溫馨舒適，「畢竟我們是檢疫站，不是寵物旅館。」不過她強調，基本的冷氣空調、採光等都有；至於民眾抱怨異味過重，周曉梅解釋，「因為檢疫站的設計目的是為了隔絕外界，因此需要採用密閉空調。」
檢疫站探視規定不一？立委籲應統一並開放每日探視
除了環境差，檢疫站的探視規定也被質疑。目前國內的3間檢疫站，僅有桃園觀音檢疫站開放飼主探視，且限制隔離期間只能探視1次，1次最多1小時，並須在探視前2天進行登記。不過，國立中興大學獸醫學院附設獸醫教學醫院、國立屏東科技大學附設獸醫教學醫院的檢疫站，都不允許民眾探視，改以視訊探視的做法代替，等於3個檢疫站沒有統一的探視規定。
民進黨立委賴品妤表示，她支持讓飼主能探視隔離中的寵物，而且各個檢疫所應該要做到統一。同時她也以其他國家隔離的探視規則為例，「新加坡就是飼主可以每天探視，戶外也有空間給狗狗放風。」她建議檢疫署可以參考國外作法，不但能降低飼主和寵物的緊張焦慮，同時也能兼顧到動物福利。
面對民眾的探視訴求，防檢署動物檢疫組組長周曉梅則回應，各個檢疫站受限於人力，因此獸醫師主責是照顧動物，來訪探視會增加他們的工作負荷，不過飼主可以送寵物習慣的飼料進來，或牠們平常喜歡吃的、用的生活用品。但有民眾卻在連署平台上抱怨，說把自家毛孩愛的食品、用品送進檢疫站，最後接回寵物時，所有東西竟原封不動被送回來，再次質疑規定和實際狀況不同調。
立委、獸醫要求優化隔離品質 人力不足卻成現況硬傷
因為檢疫站人力不足，所以造成寵物隔離權益受損？這樣的說法恐怕沒有飼主能夠接受。賴品妤認為，如果人力有限，預算就該做調整。此外，她也提出運輸車雙軌制，也就是如果防檢局評估寵物的情況特殊，或為較高齡者，就應該要有專責的運輸車輛，或讓飼主自行備車送往檢疫站，以減少運輸途中不必要的風險。對此，防檢署回應表示，官方初步同意這項做法，待目前運輸車廠商的合約期滿，即可立刻實施。
中華民國獸醫師公會理事長譚大倫認為，檢疫署與其草率取消隔離制度，不如好好改善檢疫站內的環境。譬如常被詬病的異味濃厚、不通風問題，譚大倫反駁防檢署說法，他強調隔離環境並非只能採密閉式空調，「通風是可以的，如果真的很擔心，只要將排出去的空氣做消毒處理就好。」他進一步解釋，目前所知狂犬病的傳染途徑，是透過咬傷、舔舐傷口傳染，和空氣傳播根本沒有太大關係。
「畢竟飼主都花了那麼多錢，帶寵物回來台灣，把環境弄舒適一點，即使隔離的經費提高，我想飼主應該是可以接受的。」同時，譚大倫也提到，應該要替年老或患有慢性疾病的犬貓，安排專責的醫療人員協助照看，「寵物在主人心中的份量是很重的，隔離的品質提高，我認為是可以做到的。」
防檢署的實際優化 副署長：將爭取更多經費
對於優化檢疫站內的措施，防檢署副署長徐榮彬表示，由於籠位屬於硬體設施，無法說改就改，但目前已有改善站內的通風設備，未來也將增添新的隔離場域，「我們也會持續爭取經費，持續優化檢疫站環境。」
儘管防檢署正研擬草案，放寬寵物入境檢疫制度，新增免隔離選項，但由於正反意見仍無法凝聚共識，修正法案何時能正式上路仍是未知數，在這樣的情況下，優化檢疫站的軟硬體設施，是刻不容緩的當務之急。
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