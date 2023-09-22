日本麝香葡萄跌價！「全聯、好市多、家樂福」今開搶　哪裡買必看

直擊／好市多開賣iPhone 15！原地降價2000元　Costco現貨價曝光

▲iPhone 15系列新機登台開賣，好市多內湖店一早排近百人，新機「原地降價」逾2000元，才10分鐘就被搶光。（圖／記者黃韻文攝）
▲iPhone 15系列新機登台開賣，好市多內湖店一早排近百人，新機「原地降價」逾2000元，才10分鐘就被搶光。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文／綜合報導

Apple年度新機iPhone 15系列今（22）日登台開賣，好市多iPhone 15開賣時間也同步今天，雖然賣場不如4大電信商有早鳥排隊禮，但因為好市多獨有的通路優勢，一開賣就「原地降價」逾2千元，且免預購、免等宅配出貨，就能第一時間拿到新機，現場一早就排滿人龍，原先上午10時才營業的好市多，在上午8時許就排了近百人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《NOWnews》記者直擊好市多內湖店，原先預定上午10時營業，但一早8時許粗估已近百人排隊。好市多內湖店也應景提早營業，8時48分開始分批入場、約每次開放20人。工作人員還對早起買菜、見人潮爆滿而一頭霧水的長者大喊：「不是排蘋果的，可以直接進去。」開放搶購後不到10分鐘，賣場人員也開始大聲放送：「iPhone Pro Max近乎完售。」

▲好市多內湖店一早8時許粗估近百人排隊。（圖／記者黃韻文攝）
▲好市多內湖店一早8時許粗估近百人排隊。（圖／記者黃韻文攝）
有民眾打算重新排隊再買一支，但好市多規定「每卡限購一台」。內湖店這次共開賣6台新機，分別是iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、各有兩種規格容量，每間門市販售的機型、規格都不同，顏色以現場為主。

以內湖店來說，這次差額落在1101元至2001元，iPhone 15 128GB賣場價2萬8799元、iPhone 15 Pro Max 512GB賣場價4萬9899元。取得號碼牌的消費者，最晚在今（22）日中午12時需完成結帳，中午過後賣場會釋出上午未結帳的名額。工作人員在上午9時8分便將完售的展示機、價格牌全收走，內湖店現場僅剩iPhone 15  Pro 256GB黑色或藍色尚未賣光。

▲內湖店最高規是iPhone 15 Pro Max 512GB，賣場價4萬9899元，比原價降2001元。（圖／記者黃韻文攝）
▲內湖店最高規是iPhone 15 Pro Max 512GB，賣場價4萬9899元，比原價降2001元。（圖／記者黃韻文攝）
🟡好市多iPhone 15系列新機價格（不斷更新）

◾iPhone 15  128GB，賣場價2萬8799元（原價2萬9900，降1101元）

◾iPhone 15 256GB，賣場價3萬2199元（原3萬3400價，降1201元）

◾iPhone 15  Pro 128GB，賣場價3萬5499元（原3萬6900價，降1401元）

◾iPhone 15  Pro 256GB，賣場價3萬8899元（原4萬400價，降1501元）

◾iPhone 15 Pro Max 256GB，賣場價4萬3199元（原價4萬4900，降1701元）

◾iPhone 15 Pro Max 512GB，賣場價4萬9899元（原價5萬1900，降2001元）

▲2023蘋果發表會登場，iPhone 15系列台灣售價出爐。（圖／NOWnews社群中心）
▲iPhone 15系列台灣官網售價。（圖／NOWnews社群中心）

續約300元換iPhone 15賺到！「正確算法」公開　算錯買空機也虧大

iPhone 15 周五開賣！預購等好久　9/22鎖定這些通路「現貨」開箱

iPhone 15 本周五首賣！中華加贈3600元　台灣大黑嘉嘉站台抽好禮

iOS 17升級狂掉電！「5款iPhone續航力」變化曝　這支最慘超意外

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞