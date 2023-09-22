直擊／好市多開賣iPhone 15！原地降價2000元　Costco現貨價曝光

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有民眾打算重新排隊再買一支，但好市多規定「每卡限購一台」。內湖店這次共開賣6台新機，分別是iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、各有兩種規格容量，每間門市販售的機型、規格都不同，顏色以現場為主。
以內湖店來說，這次差額落在1101元至2001元，iPhone 15 128GB賣場價2萬8799元、iPhone 15 Pro Max 512GB賣場價4萬9899元。取得號碼牌的消費者，最晚在今（22）日中午12時需完成結帳，中午過後賣場會釋出上午未結帳的名額。工作人員在上午9時8分便將完售的展示機、價格牌全收走，內湖店現場僅剩iPhone 15 Pro 256GB黑色或藍色尚未賣光。
🟡好市多iPhone 15系列新機價格（不斷更新）
◾iPhone 15 128GB，賣場價2萬8799元（原價2萬9900，降1101元）
◾iPhone 15 256GB，賣場價3萬2199元（原3萬3400價，降1201元）
◾iPhone 15 Pro 128GB，賣場價3萬5499元（原3萬6900價，降1401元）
◾iPhone 15 Pro 256GB，賣場價3萬8899元（原4萬400價，降1501元）
◾iPhone 15 Pro Max 256GB，賣場價4萬3199元（原價4萬4900，降1701元）
◾iPhone 15 Pro Max 512GB，賣場價4萬9899元（原價5萬1900，降2001元）