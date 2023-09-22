鍾小平揭民調喊「操作棄保」！于美人反擊：20%足以推倒兩大政黨
國民黨台北市議員鍾小平日前被提名參選中正萬華區立委，他曾一度提到以無黨籍身份參選的于美人民調僅10%、15%，直言要操作棄保，之後又公布最新民調為鍾小平33%、吳沛憶29%、于美人20%。對此，于美人也回應，她在短短5個月內從0%成長到20%，或許鍾小平看到的是不值一提冷冰冰的20%，但對她而言卻是強大力量，「現在正在成長的足以推倒兩大政黨的20%」。
記者賴禹妡／綜合報導
「民調是省思的鏡子？還是攻擊別人的武器？」于美人針對民調議題表示，鍾小平一向熱衷於民調，「從國民黨黨內初選多次爭議極大的民調，到提名後洋洋得意的自誇領先者」，他甚至為了打擊民調只有10%、15%的于美人，要操作棄保達成勝選。
這讓于美人直言：「我不懂是什麼樣的政黨最後會提名一位只知道不擇手段操弄選舉，沈醉在運用犯規戰術的運動選手？甚至完全不理會體育精神，只想靠小動作嬴球的鍾小平？」于美人更不懂，為何國民黨不正視勤跑地方、擁抱中正萬華的市議員郭昭巖或是市議員應曉薇，「此刻，我完全能體會忠黨愛國，性格直率的（黃呂）女士孤臣難回天的心境」。
而鍾小平又委託TVBS民調中心進行民意調查，近日公布結果鍾小平支持度33%、吳沛憶29%、于美人20%。于美人指出，經過幕僚團隊的努力，今年5月支持度從0%開始，已經成長到結結實實的20%，「就6、7個年輕人面對歷史悠久，組織強大的兩大軍團，短短五個月，我們做到了，我們開心的打開藍綠把持下的局面」，而國、民兩黨參選人都是分別深耕地方6年及20年的市議員，她很好奇兩人是如何看到這樣的民調結果。
于美人也感謝中正、萬華區選民的鼓勵與支持，「我接下來會更緊握每一雙手，凝視每一雙眼睛，聆聽每一位選民的心聲！我相信『天道酬勤』」，她也對鍾小平喊話：「你看到的是不值一提冷冰冰的20%，我，于美人看到的卻是，強大能量，現在正在成長的足以推倒兩大政黨的20%。我更相信，光天化日，朗朗乾坤！」