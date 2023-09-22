寵物隔命4／緊急送醫制度未落實 　飼主心碎控檢疫站害命

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回憶起和Ruby相處的點滴，方先生說，他飼養的巴哥犬Ruby，是從1個月大還是小幼犬時，就陪在他身邊朝夕相處，讓在中國孤身奮鬥的他，從此有了心靈的寄託和依靠。「牠到哪裡都和我在一起，晚上也都和我一起睡。」習慣黏著爸爸的Ruby，也被培養出「搭車」的能力，即使再長的車程，也不會暈車，方先生說很難想像不怕搭車又健康的Ruby，竟會因為搭了檢疫站的隔離運輸車，身體出狀況。
因為入境隔離的意外，讓方先生原本1人1狗的幸福生活，在Ruby 4歲這年被迫劃下句點。今（2023）年3月入境回台當天，他送Ruby上檢疫車後，沒多久就接到檢疫站的緊急電話，獸醫師告知Ruby出現發燒、流鼻血、口吐白沫的情況，要他折返回到檢疫站，自行帶Ruby送醫。方先生當下很錯愕，因為Ruby明明出發前還健康活潑，為何會突然出現這麼嚴重的症狀？
方先生表示，事發當天送Ruby就醫後，測到體溫高達39.7度，代表牠幾乎已達熱緊迫（類似熱衰竭、熱中暑）的程度，但他詢問檢疫站當時運輸車內的溫度時，才知道車內竟然沒有加裝溫控設備，懷疑Ruby可能就是因為車廂溫度過高而中暑，加上檢疫站的獸醫師沒有第一時間將狗送醫，因此錯失治療黃金時間，導致Ruby無辜送命。
儘管事後防檢署已有緊急加裝運輸車的溫控系統，並修改內部送醫規定，強調未來只要站內的獸醫師發現寵物有狀況，在通知飼主後，就可以直接緊急送醫，即便如此，方先生再也喚不回心愛的Ruby。
獸醫未落實內部送醫規定？7月份再添犬隻死亡案例
然而，才事隔3個月， 7月時又出現疑似檢疫站獸醫師沒有落實緊急送醫程序，導致有犬隻死亡。
「當下獸醫師沒有主動說他們可以幫我的狗送醫。」7月22日，楊小姐的貴賓犬Ceci入住檢疫站不到2天，入境代辦業者就來電告知Ceci在檢疫站內吐血，要求代辦前往檢疫站，把狗帶去看醫生。楊小姐氣憤表示，檢疫署第一時間竟然沒有通知她，反而聯繫代辦業者協助送醫，而且檢疫站獸醫師也沒有主動告知，其實「檢疫站可以自行送醫」。
事後檢疫站澄清，當時因為沒有輸送車，只有獸醫師的摩托車，加上考量代辦業者離檢疫站較近，才會選擇找楊小姐的代辦到場送醫。
不過檢疫站的解釋顯然無法讓楊小姐接受，因為若由檢疫站直接送醫，只要10分鐘的車程，但是等楊小姐再次收到通知，卻已過了45分鐘，代辦捎來噩耗，表示Ceci在醫院門口就斷了氣。
這場悲劇讓楊小姐難以釋懷，再次談起Ceci，她的疼惜與懷念一如既往地清晰。「我們家養過很多狗狗，但Ceci是第一隻我自己養的狗。」這份深厚的情感，讓楊小姐總是時時刻刻把Ceci帶在身邊，尤其Ceci陪伴楊小姐從大學畢業、工作到成家生子，是彼此成長的見證者，更早已是至親家人。
「今年為了接牠回台灣，我們還特別換了獨棟的房子，我想像過很多次，牠回到家裡應該會很開心。」好不容易等到疫情趨緩，即使Ceci高齡14歲了，楊小姐還是想把牠接回台灣一起團圓，沒想到還沒進新家，Ceci竟然先走一步，去天上當小天使了。
對於這場意外，楊小姐要求檢疫署必須承認錯誤，並保證會彌補沒有輸送車的漏洞。防檢署桃園分署長陳宏伯回應，未來會設法加入特約計程車的做法來補救。Ruby和Ceci的飼主也希望，他們毛孩的不幸事件，能做為官方的警示，讓未來入境隔離的其他毛孩，都能健康地回到飼主身邊。
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