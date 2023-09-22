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薪水好低！逾7成上班族想創業　搶「食」餐飲大餅賣這3項

▲根據人力銀行調查，有高達7成1的人都有想創業的意願，且預計投入特色小吃居多，其次則是咖啡茶飲。（圖／記者許若茵攝，2023.09.22）
▲根據人力銀行調查，有高達7成1的人都有想創業的意願，且預計投入特色小吃居多，其次則是咖啡茶飲。（圖／記者許若茵攝，2023.09.22）

記者許若茵／台北報導

為什麼有越來越多人想要自行創業呢？除了個人興趣外，可能是時間自由，或是想增加收入，但也面臨壓力大、客源等問題。根據人力銀行調查，有高達7成1的人都有想創業的意願，且預計投入特色小吃居多。

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根據1111人力銀行調查顯示，有高達7成1的受訪者對於創業興致勃勃，其中包括有意願但還在評估52.9%以及已經創業18.1%，且相較於去年調查的6成2，今年想創業的人更多了；另有14.8%坦言曾經創業但已收攤以及14.2%無意願創業。

調查也發現，想創業的主要原因有薪水太低／增加收入51.8%、副業投資／斜槓人生44.6%、個人興趣／專長40.4%、追求工作與生活平衡38.2%以及工時彈性／照顧家人25.5%。再觀察第一次創業年齡分布，調查指出，第一次創業年齡落在26至30歲占最大宗25.5%，其次則是34至40歲則占19.1%，整體平均創業年齡為35歲。

預計投入的行業以特色小吃居多40.6%，其次則是咖啡茶飲23.4%、網拍代購21.2%、服裝飾品17.8%以及早午餐12.7%。銷售通路包以實體店面為主61.7%，再來才是網路銷售51%。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，隨著新冠疫情逐漸平息，國內經濟活動回到常軌，日前經濟部發布統計，餐飲業今年1至7月營業額為5930億元，創歷年同期新高，年增24.9%；由於餐飲業是內需型產業與民生活動息息相關，跨入門檻不高，因而吃食商機仍是有意創業者的瞄準的主戰場，透過調查排名可以看出，特色小吃、咖啡茶飲以及早午餐，都是熱門選項。

而網拍代購及服裝飾品，也是近年相當受到青睞的行業，受到社群軟體盛行，推波助瀾這股創業風潮，透過個人社群平台的「微商」亦為常見，受到行動經濟的加持，手機下單購物簡單快速，因此從事個人微商，並不需要大成本大筆資金押注，也讓創業的門檻降得更低了。

曾仲葳分析，觀察首次創業的年齡，大多分布在26至30歲之間，其關鍵原因在於熱情和行動力，細究原因年輕創業者進入社會工作的時間不長，手中資源有限，因此有不少人會採取極低的資金成本創業試水溫，即使失敗了也都在可承受的風險之內，再者，年齡亦是一大優勢，因為創業失敗而回歸朝九晚五的上班族生活大有人在，整體而言「以小博大」是最佳創業寫照。

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