寵物隔命5／毛孩隔離恐因焦慮致死 　獸醫籲必要時需藥物輔助

我是廣告 請繼續往下閱讀
透過檢疫站提供給飼主的寵物隔離畫面，發現犬隻在檢疫站內大多會蜷縮在角落、完全不動，或來回踱步。中華民國獸醫師公會理事長譚大倫表示，這些情形都是寵物「分離焦慮」的一種表現，更嚴重者，可能會拒絕喝水、進食、便溺，尤其寵物若不吃不喝好幾天，除了會出現脫水、營養失衡，還容易導致肝功能出現問題，非常危險。
前中興大學獸醫學系副教授許添桓說，犬貓在隔離期間，可能會因為不習慣檢疫站的飼料而拒絕進食，「這樣的狀況下就要趕快聯繫飼主，了解實際的狀況跟原因。」
譚大倫建議，可以透過補充營養品或者藥物來控制、緩解寵物的精神壓力，像是一些玩具，或者服用、吸入式的藥品等，他強調「現在寵物的分離焦慮不是完全無解的」，但這些藥物輔助如果仍無法改善，飼主就要趕快請獸醫師主動介入，給予寵物適時的醫療協助。
打造空間舒適感 寵物旅館業者：可降低寵物關籠壓力
到底該如何規劃籠內空間，才可以創造讓犬貓感到舒適的環境？開業已5年的貓咪寄宿旅館業者「回家．貓旅館」分享，旅館內每個籠位的設計都是垂直的，因為越高的環境會給貓咪更多的安全感；另外，對外的牆壁做成木百頁的造型，除了增加通風，如果貓咪過於緊張，可以用布遮起，營造如同家裡衣櫥的隱密氛圍，讓牠們的情緒可以更穩定。
「我們要求飼主如果要帶寵物入住，一定要提供牠們習慣的睡墊、毛毯，或者同住家人的睡衣，食物也要求飼主提供寵物原本習慣吃的。」貓旅館老闆小乖說，儘管已留意這些細節，仍會有貓咪出現分離焦慮、過度緊繃的狀況。比較怕生的貓咪，入住後的前48小時通常會很緊張，但只要這段期間，確保牠們有喝水、上廁所，至少不要空腹太久，基本上就可以了，不需要過度關切、打擾。
至於寵物在入住期間，若發生異常狀態怎麼辦？小乖直言「要直接送醫院，不能等。」她也分享，每個籠位都有加裝監視器，連接到飼主手機，可以隨時追蹤貓咪狀態，以此消弭無法見到寵物而產生的擔憂。
檢疫單位提供的場域，目的是在進行檢疫隔離，不是讓寵物去度假，自然無法完全比照私人寵物旅館的設備和措施，但檢疫站是否能在達到隔離檢疫的同時，也提供寵物更舒適、降壓的環境？目前防檢署針對空間優化的做法，仍較集中在硬體設施、清潔作業等方面，尚未有針對寵物的隔離焦慮提出應對辦法。
對於外界對檢疫站環境的負面評價，防檢署在9月19日的草案修正說明會中表示，將會蒐集各界意見，逐步且持續進行修正與優化。現在飼主們只能期待，在隔離制度正式取消之前，檢疫站的環境可以有更多更好的改善。
更多「寵物入境可望免隔離」相關新聞。