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新鮮人創業！22歲「闆娘模特」一條龍　半年打平損益月收曝光

▲22歲的陳小姐展開創業之路，自創服飾品牌，為了降低成本，自己當模特兒，半年來已打平損益。（圖／記者許若茵攝，2023.09.22）
▲22歲的陳小姐展開創業之路，自創服飾品牌，為了降低成本，自己當模特兒，半年來已打平損益。（圖／記者許若茵攝，2023.09.22）

記者許若茵／台北報導

新鮮人不想當朝九晚五的上班族嗎？22歲的陳小姐展開創業之路，自創服飾品牌，為了降低成本，自己當模特兒，半年來已打平損益，月收入約3至4萬。根據人力銀行調查，已經創業者的工作時間，有高達6成3平均每天工作8小時以上，顛覆刻板印象中的自由、彈性工作樣態。

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22歲的陳小姐是中文系的應屆畢業新鮮人，曾經進入企業實習半年，發現自己並不合適朝九晚五的上班族生活，還是學生的她在家人的支持下，大四展開創業之路。

大學時期喜歡看直播賣衣服的她，因為個人興趣關係，開始嚐試自創韓服品牌，創業半年至今，已經達到損益兩平，目前月入約3至4萬元。剛開業時為了拍出美美的照片，花大錢進攝影棚拍照、修片，發現成本太高不划算，決定調整營運模式，自己當模特兒，再請朋友幫忙拍戶外情境照，加強衣服的質感主題性，效果同樣很好，也節省了不必要的開銷支出。

網路開店半年，陳小姐已經慢慢做出信心與口碑，但因為網路下單的客人來得快去得去，忠誠度不高，一個月前決定在林口開設實體店面，希望可以留住周邊熟客，做生意細水長流。

陳小姐說，第一次創業，很多事情都是邊學邊修正，包括如何經營社群、擺拍、進貨、挑貨等，工作時間長達10到12小時，比上班族工時還長，另一方面也擔心錯失客人的網路訂單，手機不離身必須時時盯著，這也是身為闆娘的工作辛酸，幸好家人很支持，一路陪著到現在。

根據1111人力銀行調查指出，有意創業者預計投入的資金平均是33萬7000元，相較於去年調查的39萬4000元，大幅降低了5萬7000元。其資金來源有將近9成是來自個人積蓄，其次才是父母資助21.2%、青創貸款19.1%、朋友合資14.8%以及銀行貸款10.6%。

調查也顯示，已經創業者的工作時間，有高達6成3平均每天工作8小時以上，其中更有30.6%平均工作長達10小時以上，顛覆了刻板印象中，自由、彈性的工作型態。調查也指出，有意創業者希望每月純淨利為7萬5106元。

1111人力銀行公關經理曾仲葳分析，雖然今年有意創業的比例增加，但預備投入的資金卻少了，這說明了原物料高漲，使得有意投入創業行列的人，憂心成本不斷墊高影響獲利營收，因而明顯有著「步步為營」的心情。

曾仲葳提醒，除了工時長以外，資金不足／陷入錢坑68.2%、不懂行銷／名氣不足40.4%、競品太多/跨入門檻低34.5%、店租壓力33.7%以及原物料上漲成本提高29.7%，也都是創業者最擔心遇到的狀況。

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