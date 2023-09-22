王力宏感受親情分量！喊話「想見就能相見」 新歌藏催淚含義
王力宏推出的催淚新歌〈想見就能相見〉MV，希望這首歌帶領聽眾進入充滿愛和希望的旅程。王力宏提到，這首歌曲，是關於親情與父愛，「很多人因為工作、生活，被迫與父母分開，這種思念與期盼，支撐他們與親人重逢。」也希望透過〈想見就能相見〉，讓大家感受到親情的分量，「祝願每一個至親至愛的人，想見就能相見！」
記者吳雨婕／綜合報導
〈想見就能相見〉MV影片講述了一個小男孩請一位陌生男子，開車載他去尋找一個未知的終點。以公路電影的風格，呈現了充滿懸念、戲劇衝突又意外反轉的感人故事，讓許多觀眾從MV中聯想到自己的情感和經歷，看完MV，讓人更想好好珍惜「想見就能相見」的日子。
王力宏表示：「這是一首關於親情，關於父愛的歌曲。我知道有很多人，可能因為工作、為了生活，被迫與父母分開。甚至還有很多留守兒童，每一天都在期待與父母見面。這種思念和期盼，支撐著他們日復一日地尋找一個和親人重逢的終點。儘管他們不知道那個終點在哪，甚至不知道那個地方是否真的存在。」
王力宏表示，這支MV的靈魂即是：「你可能是那個正在尋找父親的孩子，也可能是在等待孩子回家的父親。不管是哪一種解讀，希望你能透過這首歌，感受親情的份量，祝願每一個至親至愛的人，想見就能相見！」