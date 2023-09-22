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孫藝真被問「所有女人羨慕妳可以嫁給玄彬」　她一句神回覆太爆笑

▲孫藝真（右）被問很多女人羨慕她能夠嫁給玄彬，女神秒回一句話。（圖／Netflix提供）
▲孫藝真（右）被問很多女人羨慕她能夠嫁給玄彬，女神秒回一句話。（圖／Netflix提供）

記者楊穎軒／綜合報導

「迫降CP」玄彬、孫藝真結婚1年半，去年11月底誕下兒子，近日孫藝真難得上節目談及老公，被主持人問到許多女人羨慕她可以嫁給男神玄彬，孫藝真秒回：「難道不是他（玄彬）更幸運嗎？」

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孫藝真登上高爾夫球教練任鎮漢（音譯）的YouTube頻道《任鎮漢Class》，睽違兩年再到好友節目作客，如今已經是人妻、慈母身分，20日播出的片段，孫藝真大秀球技，也分享家庭生活，當年有出席婚禮的任鎮漢說「我聽到很多男人說玄彬真好，可以娶到孫藝真，也有很多女人說孫藝真很幸運，因為能嫁給玄彬」，孫藝真一聽大笑：「他們應該要說，難道不是他（玄彬）更幸運嗎？我應該比較可惜吧？」

▲孫藝真客座好友節目，大方聊起和玄彬的私下互動。（圖／翻攝自임진한클라스 YouTube）
▲孫藝真客座好友節目，大方聊起和玄彬的私下互動。（圖／翻攝自임진한클라스 YouTube）
▲孫藝真反問難道不是玄彬很幸運？說完任鎮漢拍手叫好，孫藝真自己也笑翻。（圖／翻攝自임진한클라스 YouTube）
▲被說嫁男神真好，孫藝真反問難道不是玄彬很幸運？說完任鎮漢拍手叫好，孫藝真自己也笑翻。（圖／翻攝自임진한클라스 YouTube）
受訪時，孫藝真一講到老公就是滿臉甜笑，笑到眼睛瞇成一條線，幸福兩個字全寫在臉上，「為了上老師的節目，我一直拜託老公教我」，任鎮漢大讚玄彬的高爾夫球技術堪比職業選手，孫藝真附和：「對！他是，我決定要上這個節目時，他常陪我一起練球，指導我，給我建議，點出我的問題，很會教人。」

任鎮漢除了肯定玄彬球技還稱讚他的人品，「玄彬心地非常善良」，孫藝珍也認同「對，很善良」，同時笑說今天的節目好像一直在褒玄彬，隨後表示：「我常常叫他要來上前輩您的節目，但他是完美主義者，總是想要把球技練得更好再來上。」


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