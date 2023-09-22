全年出口難逃負成長、GDP又遇下修潮！王美花：3大因素有助回溫
台灣今年出口表現慘淡，領先指標的外銷訂單截至今年前8月的表現推算，全年訂單金額衰退已成定局，此外，中央銀行於近日下修全年經濟成長率預估值至1.46%，經濟部長王美花今（22）日受訪表示，國際各大機構預測的全球GDP以及貿易的流量都不是很樂觀，但台灣有AI等3大因素的加持，有助於出口回溫，第四季訂單會比第三季表現還要好，明年景氣勢必也會比今年更佳。
記者鄭妤安／台北報導
央行昨（21）日舉行第三季理監事會議，全體醫治通過維持政策利率不變，有著經濟金融穩健發展。另外，央行總裁楊金龍也將今年全年的經濟成長率預估值下修至1.46%，除此之外，下半年通膨低於上半年，全年通膨率（CPI）則來到2.22%。
一向仰賴出口的台灣，今年出口表現慘澹，至今已連續12個月呈現衰退，不僅如此，領先指標的外銷訂單也不如預期，若以截至目前的表現推算，全年訂單金額衰退已成定局，且將會來到連續第二年負成長。
王美花今日稍早赴立會進行專案報告並備質詢前受訪指出，國際各大機構預測的全球GDP以及貿易的流量都不是很樂觀，但台灣有AI商機，這部分的出口也隨之增溫，部分產業庫存去化情形也進入好轉，加上部分行業如紡織與運動器材，受惠於亞運與明年奧運的運動用品商機加持，上述因素皆有助於台灣出口回溫。
整體而言，第四季訂單會比第三季表現還要好，但由於國際情勢變化多端，政府將持續觀察，「我們會努力拚經濟，明年景氣看起來勢必會比今年好！」