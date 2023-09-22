聯準會維持高利率！降息幅度減少　專家：採多元債券和資產來因應

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在經濟預期部分，聯準會調高今、明兩年經濟成長率，下修失業率及核心通膨預期，顯示美國聯準會仍對於未來經濟偏向樂觀；整體而言，昨日利率決策大致符合市場預期，然而，對於經濟較為樂觀的預測，使美債利率出現上彈、美元小漲。
施羅德環球收息債券基金產品經理劉又慈表示，美國聯準會會議內容雖然如預期發展，但得以強化了對投資建議的信心。美國升息循環邁向最後階段，明年預期降息幅度減少，顯示利率水準將繼續維持在高檔區間一段時間，核心通膨自高點鬆動，且未來經濟成長依然穩健，未來經濟更趨樂觀。
劉又慈指出，受惠於對利率正處高點、未來降息可期的普遍預期，今年以來，台灣投資人對債券資產的偏好與日俱增，但一味的拉長債券存續期間，押寶明年大幅降息的激進策略，今年以來並不奏效，反而徒增投資資產的波動。
施羅德投信建議，與其時時猜測何時降息、大幅以長天期債券增加利率風險，不如採取廣納收益來源、彈性存續期操作的多元債券策略，可讓投資人更輕鬆地面對可能更長更久的高利環境。
此外，後升息時代的股市亦有表現機會，過去歷史經驗顯示，除了債券資產會受惠於降息外，過去6次暫停升息後全球股市正報酬機率也相當明顯，因此，建議後升息時代，進場多元債券及多元資產，可掌握收益及成長潛力。