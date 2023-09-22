直擊／iPhone 15開賣！台灣大頭香「不換新機」 夜排只為見女神
iPhone 15今（22）日於各大電信通路開賣，台灣大哥大、遠傳、中華電信推出頭香優惠，吸引民眾徹夜排隊。其中台灣大哥大的頭香許先生，自21日上午10點到三創搶頭香，他也透露本次是因為官方請到黑嘉嘉擔任一日店長，想要一睹女神風采才會特地到場，至於新機則是幫朋友代辦續約。而今年遠傳、台灣大哥大頭香也同時加碼贈送頭香Apple Watch9。
記者鍾怡婷/綜合報導
iPhone 15電信通路22日早上舉辦新機開賣會，台灣大哥大三創門市在昨天就有紛絲到場夜排，頭香許先生直言，今年會選擇到大台灣大哥大夜排，是因為官方請到黑嘉嘉擔任一日店長，自己喜歡黑嘉嘉已經長達5、6年，身為粉絲的他「想要合照」才會特地來排隊，至於iPhone 15新機則是幫朋友代辦。
而今年台灣大哥大除了贈送排隊禮、抽環遊世界大獎外，更創意以旅遊為主題，現場發放機票造型的號碼牌，還有飛機餐提供給前幾名排隊的民眾，總經理林之晨扮演機長更現場宣布加贈頭香「新上市的Apple Watch 9」，話題跟吸睛度滿分。
遠傳頭香是來自新北投的鍾小姐，她從18日早上8點就到場排隊，特地準備了懶骨頭、床墊、筆電、折疊桌，讓自己排隊期間相當愜意，目標入手iPhone 15 pro Max 1TB，2年前就已經搶過頭香，提及今年跟過往的差異，她也驚訝表示「現場人潮比兩年前多很多，我也嚇到了」。
遠傳頭香除了先前公布，將贈送iPad 10.9吋（256G）以及價值1萬5600元的點睛品黃金蘋果手繩外，也現場宣布加碼贈送最新上市的Apple Watch 9，電信大手筆撒優惠，全力搶攻iPhone 15商機。