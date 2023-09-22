雞蛋風暴「我們聽到了！」　陳建仁：虛心檢討改進、確保蛋農權益

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陳建仁在報告時就「緊急專案進口雞蛋」說明背景，包含全球禽流感衝擊、國內雞蛋供應不足致價格上漲。為補足國內雞蛋缺口，且不影響國內雞蛋產地價格及蛋農收益，由農業部辦理「限時限地」短期專案進口雞蛋，除了原可進口的美、日、澳大利亞三國外，另專案開放泰國、馬來西亞、菲律賓、巴西、土耳其、新加坡、加拿大、巴拉圭、瓜地馬拉等9國雞蛋進口，實施期限至112年12月31日為止；考量國內蛋雞復養情形及冬季產銷供需，延長開放日本、美國、澳大利亞、巴西、泰國、馬來西亞、菲律賓等7國進口雞蛋，實施期限至113年6月30日為止。
陳建仁提到，採取限時限地的專案進口，而非降低關稅，主要是讓政府可調度進口雞蛋調節供需，避免業者自行進口反而以高於市價在市場販售，而未能及時發揮穩定供應的效果；其次，可避免過多的進口雞蛋湧入國內市場，而影響蛋農的生計；第三，進口雞蛋也可以讓國內蛋農有喘息空間，得以加速復養，並配合政府進行禽舍改建升級。
陳建仁指出，國外輸入到台灣的雞蛋，都有原出口國來源場完整的包裝與有效日期標示，入關申報查驗時必先貨證相符，並通過檢疫與檢驗合格才會放行。畜產會後續調度給加工或洗選業者時，也都是原箱原標示，產品有效日期都很楚。他說，本次專案進口雞蛋輸入後經洗選上架通路販售共2491萬顆，占17.1%；調度至加工共3428萬顆，占23.6%；庫存包含加工蛋品及殼蛋共3209萬顆，占22.1%；耗損與到期約5402萬顆，占37.2%，到期蛋品以農業循環堆肥再利用為主，不會流入國內市場，為消費者把關，也避免影響國內蛋農生計。
在未來精進作為上，陳建仁說，現有及未來專案進口雞蛋釋出原則上，既有庫存專案進口殼蛋不再釋出上架，以調度加工為主，並於調度前確認未逾期。未來若有需要專案進口殼蛋，在出口國即經過洗選包裝，全程冷鏈運輸到國內市場後上架；建立全國雞蛋通路冷鏈體系；農業部配合食藥署，登錄並定期公布；強化蛋雞產業體質韌性及精進國內雞蛋產銷資訊；跨部會合作執行聯合稽查。
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