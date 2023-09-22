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雞蛋風暴「我們聽到了！」　陳建仁：虛心檢討改進、確保蛋農權益

▲陳建仁報告時，被藍委團團包圍。（圖／記者林調遜攝，2023.09.22）
▲陳建仁報告時，被藍委團團包圍。（圖／記者林調遜攝，2023.09.22）

記者陳佩君／台北報導

立法院新會期將今（22）日開議，邀請行政院長陳建仁，提出專案進口雞蛋專案報告。陳建仁在報告時表示，本次專案進口雞蛋政策確實達到調度穩定市場及保障蛋農生計等效益，這段時間委員所提出的相關問題，「我們已聽到了，也虛心檢討改進，未來將持續精進相關作為，以確保民眾及蛋農權益！」

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立法院長游錫堃13日主持朝野黨團協商達成共識，新會期今開議，邀請陳建仁，提出有關農業部辦理專案進口雞蛋相關事項的專案報告並備質詢；陳建仁在上台報告前，被國民黨立委團團包圍、抗議，要求道歉，陳表示，在執行中不盡完善之處，引起社會紛擾，他在這裡向國人表示歉意。

陳建仁在報告時就「緊急專案進口雞蛋」說明背景，包含全球禽流感衝擊、國內雞蛋供應不足致價格上漲。為補足國內雞蛋缺口，且不影響國內雞蛋產地價格及蛋農收益，由農業部辦理「限時限地」短期專案進口雞蛋，除了原可進口的美、日、澳大利亞三國外，另專案開放泰國、馬來西亞、菲律賓、巴西、土耳其、新加坡、加拿大、巴拉圭、瓜地馬拉等9國雞蛋進口，實施期限至112年12月31日為止；考量國內蛋雞復養情形及冬季產銷供需，延長開放日本、美國、澳大利亞、巴西、泰國、馬來西亞、菲律賓等7國進口雞蛋，實施期限至113年6月30日為止。

陳建仁提到，採取限時限地的專案進口，而非降低關稅，主要是讓政府可調度進口雞蛋調節供需，避免業者自行進口反而以高於市價在市場販售，而未能及時發揮穩定供應的效果；其次，可避免過多的進口雞蛋湧入國內市場，而影響蛋農的生計；第三，進口雞蛋也可以讓國內蛋農有喘息空間，得以加速復養，並配合政府進行禽舍改建升級。

陳建仁指出，國外輸入到台灣的雞蛋，都有原出口國來源場完整的包裝與有效日期標示，入關申報查驗時必先貨證相符，並通過檢疫與檢驗合格才會放行。畜產會後續調度給加工或洗選業者時，也都是原箱原標示，產品有效日期都很楚。他說，本次專案進口雞蛋輸入後經洗選上架通路販售共2491萬顆，占17.1%；調度至加工共3428萬顆，占23.6%；庫存包含加工蛋品及殼蛋共3209萬顆，占22.1%；耗損與到期約5402萬顆，占37.2%，到期蛋品以農業循環堆肥再利用為主，不會流入國內市場，為消費者把關，也避免影響國內蛋農生計。

在未來精進作為上，陳建仁說，現有及未來專案進口雞蛋釋出原則上，既有庫存專案進口殼蛋不再釋出上架，以調度加工為主，並於調度前確認未逾期。未來若有需要專案進口殼蛋，在出口國即經過洗選包裝，全程冷鏈運輸到國內市場後上架；建立全國雞蛋通路冷鏈體系；農業部配合食藥署，登錄並定期公布；強化蛋雞產業體質韌性及精進國內雞蛋產銷資訊；跨部會合作執行聯合稽查。

▲新會期今開議，邀請陳建仁提出專案報告。（圖／記者林調遜攝，2023.09.22）
▲新會期今開議，邀請陳建仁提出專案報告。（圖／記者林調遜攝，2023.09.22）

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