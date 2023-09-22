不滿記者問太多！嗆記者「今天幾題了」 最美發言人徐千晴道歉
新竹市長高虹安近期風波不斷，除助理費案遭提起公訴外，更遭質疑男友李忠庭干政，頻佔據新聞版面。一名記者在向新竹市府詢問回應時，竟遭到市府發言人徐千晴怒嗆「你今天已經問幾題了」、「為什麼都要跟別人問不一樣」，引發記者炸鍋。對此，徐千晴今（22）日上午在媒體群組致歉，稱將「深自反省」。
記者呂炯昌／台北報導
昨日晚間7點多，一名新竹地方記者在新竹市府媒體群組中發言，稱最近新聞事件較多，自己依循長官指示詢問市府回應，沒想到卻得到徐千晴打電話來詢問「你今天已經問幾題了」、「為什麼都要跟別人問不一樣」、「不能統一一下嗎」等，該名記者質疑「請教徐發言人的說法是否代表新竹市政府發言？未來是否要規定記者一天只能問幾個問題？或者徐發言人每天統一公告有哪些問題可以問？」
徐千晴今日上午在媒體群組致歉表示，「各位媒體先進早安，感謝大家的指教，最近事情特別多，很抱歉對一起共事的記者朋友發言不當，我將虛心檢討、深自反省。再次表達我的歉意。」
徐千晴在2022年2月14日接任民眾黨發言人，曾任模特兒、演員的她被封為「政壇最美發言人」。今年6月1日轉任新竹市府發言人。