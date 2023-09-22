檢察官過勞！劍青檢改公布新北檢1年收案破10萬件 法務部4點回應
檢察官工作量超出負荷，劍青檢改昨公布大型地檢署，每名檢察官每月要辦多少案件的統計數據，其中以新北檢最扯，近一年收案量已破10萬，檢察官每月收件破百的比比皆是，其中，詐欺案占超過4成。法務部表示，自2020年至2023年，檢察官已新增65人、檢事官新增253人，承諾持續增加檢察官輔助人力，並將督請高檢署強化與相關行政機關聯繫，落實打詐綱，另外，在選舉查察工作期間，暫停辦案期限管考，同時進用檢察官助理。
記者潘千詩／台北報導
法務部表示，有向行政院爭取新增檢察機關員額，2020年核准增員110人，2021年增員187人，之後提出「因應司法改革中程人力補充計畫」，規劃分4年，自2022年至2025年止，請增檢察機關員額合計600人，行政院已核准，其中，2022年增加215人、2023年增加140人；另透過遴選律師、檢察事務官擔任檢察官、借調軍法官辦理檢察事務官業務，多元充實檢方辦案人力。
另將責由高檢署、警政署、經濟部、通傳會、數位部及金管會等機關，橫向聯繫強化落實打詐綱領、整合打詐量能；並由高檢署促請警政署落實《洗錢防制法》第15條之2所規定之告誡程序，期能使洗錢新制穩健上路緩解案量。
此外，警政署於今年6月16日函令各警分局執行「被告全國總歸戶計畫」，針對同一被告幫助詐欺案件，統一由被告戶籍所在地分局移送偵辦。近期法務部將召開檢討會議，瞭解總歸戶計畫有無落實運作，並滾動檢討修正，期儘速有效降低詐欺量。
法務部已於本月19日通函各檢察機關，自今年11月1日起至明年2月15日止，暫停實施「檢察機關辦案期限及防止稽延實施要點」之各項檢察官辦案期限管考，期能藉此減輕檢察官辦案負荷。
因應打詐，法務部提出檢察官助理機制併行，進用100名檢察官助理，初步執行至2024年底，各地檢均已開始招聘，也已提出工作項目指引；為推動檢察官助理法制化，將於近期召開檢察官助理法制化研商會議，持續增加檢察官輔助人力。