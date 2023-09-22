阿嬤個性很倔強　醫護苦勸6年做大腸鏡篩檢

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醫護人員透露，阿嬤平時跟先生兩人住在苗栗鄉下，6年前她透過國健署提供的免費健檢，進行大腸癌糞便潛血等項目檢查，當時檢驗出來是陽性，屬於大腸直腸癌的高危險群，因此，醫師及護理人員都勸她要進一步做大腸鏡檢查，但是，阿嬤個性很倔強，也擔心檢查出來後真的會罹癌，不願意面對自己病情，始終不願意做大腸鏡篩檢。
醫護人員表示，該名阿嬤有罹患慢性病，因此，每隔一段時間就會固定回診拿慢性處方籤，只要阿嬤一回診，所有的醫護人員便會告訴她，「阿嬤，妳要去追蹤，做大腸鏡檢查啦！」不管醫護人員怎麼苦勸，阿嬤就是不願意，還回覆說，「嘸要緊啦！沒代誌，還是活得好好的。」
醫護人員指出，阿嬤後來再做大腸癌糞便潛血篩檢查，依舊呈現陽性反應，阿嬤鄰居得知後，也加入苦勸的行列，要她做大腸鏡檢查比較安心，連續講了6年，一直到去年底，才轉診到大甲李綜合醫院，由肝膽腸胃科醫師賴大豊進行大腸鏡檢查，果真檢驗報告一出來確認罹癌，由於阿嬤兒女、家屬皆住在北部，後來再轉診到北部醫院手術治療。
在中秋節前夕，阿嬤特別回到仁泰診所感謝內科醫師張蒼育及護理人員，同時掀起上衣，秀出自己肚子上手術的傷口，說自己現在很健康。她透露，當時因為家屬不在身邊，也不願意面對自己可能會罹癌的事實，擔心做大腸鏡檢查罹癌，如果要手術沒人照顧，才始終不願意，「我真的很感謝護理人員的協助，一直鼓勵我去做大腸鏡，而且還連續講了6年，還好現在已經接受治療。」
賴大豊指出，許多民眾檢查出現糞便潛血陽性沒放在心上，甚至會有人認為是痔瘡，不願意再做大腸鏡，但是透過大腸鏡檢查才能揪出病因，根據統計，早期大腸癌妥善治療，存活率高達90%以上，民眾可以從有沒有改變排便習慣、血便、黏液便、不規則腹痛或絞痛、經常腹脹便秘等症狀，研判有沒有罹患大腸癌的可能性。
大甲李綜合醫院院長隋善中表示，醫院不斷宣導民眾，多加善用國建署的免費健檢活動，明(23)日院內便有提供乳癌、肺腺癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌的篩檢，同時有成人健檢、老人健檢、B、C肝癌篩檢，只要符合篩檢的民眾皆能免費篩檢，從8月起加入臺中榮總醫師團隊，能為海線地區的民眾，省去來回奔波看診的時間。