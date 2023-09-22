虎航慶9週年！全航線「單程99元」起　tigerclub會員新制送回饋金

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「現在9出發」週年慶生促銷活動，共分成兩個波段。虎航說明，第一波段凡符合尊榮虎資格的虎迷，即可參加封館活動，促銷時間為2023年9月25日10:00至23:59止，搭乘期間為2023年9月25日至2024年3月30日；第二波段則是提供所有虎迷開搶，促銷時間為2023年9月26日10:00起至9月27日晚間23:59止，搭乘期間為2023年9月26日至2024年3月30日。上述兩波段之優惠活動需同時購買來回，優惠機票數量有限。
值得一提的是，與台灣虎航合作關係密切的中華職棒球隊Rakuten Monkeys之樂天女孩包括琳妲、十元、若潼、李多慧、曲羿、林襄、菲菲、李昀等女孩們，還特別與網紅虎將拍攝了生日祝福應援影片，影片展現了虎將的逗萌和女孩的活力，影片甫一上傳即吸引眾多虎迷和樂天球迷點閱觀看外，提醒最後還有驚喜彩蛋。
除了加入tigerclub2.0可聰明累積虎足跡外，台灣虎航也與LINE Pay合作推出期間限定的專屬優惠，只要在2023年9月23日9:30至9月27日23:59活動期間，於活動頁內點選指定連結，就有機會獲得價值新台幣500元的台灣虎航專屬優惠券，每個LINE Pay帳號每日限領一次，每日限量1000份。