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麝香葡萄降價！全聯今開賣389元　比拚家樂福、愛買：這家最便宜

▲全聯開賣低價日本麝香葡萄，比拚各大通路售價，最便宜的是愛買量販的日本麝香葡萄每公克只要1元台幣，第二名低價的是全聯的每公克1.11元。（圖／全聯提供）
▲全聯開賣低價日本麝香葡萄，比拚各大通路售價，最便宜的是愛買量販的日本麝香葡萄每公克只要1元台幣，第二名低價的是全聯的每公克1.11元。（圖／全聯提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

日本麝香葡萄由於盛產加上出口量下滑，日本售價暴跌近8成，除了家樂福、愛買量販昨（21）日開賣外，全聯今（22）日也正式加入戰局，售價為350g／盒，每盒特價389元，約是去年價格的66折，首波到貨5000盒將在雙北與中部限定門市同步開搶。不過比拼各大通路售價，最便宜的是愛買量販的日本麝香葡萄每公克只要1元台幣，第二名低價的是全聯的每公克1.11元。

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飽滿香甜的日本麝香葡萄，近期炒得火熱，全聯今（22）日宣布開賣「400元有找」的麝香葡萄，甜度達17度以上，一盒350g特價389元，與去年相比，規格相同，但價格打了66折，首波到貨5000盒將在雙北與中部限定門市同步促銷，第二批到貨超過7000盒，本週六於全台限定門市上架販售。

▲不過比拼各大通路售價，最便宜的是愛買量販的日本麝香葡萄每公克只要1元台幣，第二名低價的是全聯的每公克1.11元
▲全聯一盒350g特價389元，與去年相比，規格相同，但價格打了66折。（圖／全聯提供）
記者實際比較各大通路售價，最划算的是愛買量販每公克最低只要0.8元，不到每公克1元的價格入手麝香葡萄。

🟡愛買量販：每盒400～450g，特價399元
以450g平均最低每公克0.8元，若是拿到最輕的400g來換算，每公克也只要1元，是全台通路最低價的麝香葡萄。特價期間即起自9月27日限定，愛買全台15家門市同步促銷，售完為止。

🟡全聯：每盒350克，特價389元
平均每公克1.11元。甜度達17度以上，與去年相比，規格相同，但價格打了66折，首波到貨5000盒將在雙北與中部限定門市同步促銷，第二批到貨超過7000盒，共計12000盒限量開搶。

🟡家樂福：每盒350克，特價399元
平均每公克1.14元。產地來自日本山梨縣與長野縣，是日本最大麝香葡萄供應產區，甜度高達17度以上，於全台家樂福量販、超市、線上購物、家速配販售，限量10000盒開賣，售完為止。 

🟡好市多：每盒約1.2KG，售價1599元
平均每公克1.3元。好市多麝香葡萄產地有日本岡山、山梨、長野，業者指出，今年日本因為氣候因素以致葡萄生長快速，「但普遍有小串及不成串的貨品，而該貨品則於日本國內流通販售為主」出口商品品規要求較多，在產量上沒有增加的趨勢。

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