麝香葡萄降價！全聯今開賣389元　比拚家樂福、愛買：這家最便宜

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記者實際比較各大通路售價，最划算的是愛買量販每公克最低只要0.8元，不到每公克1元的價格入手麝香葡萄。
🟡愛買量販：每盒400～450g，特價399元
以450g平均最低每公克0.8元，若是拿到最輕的400g來換算，每公克也只要1元，是全台通路最低價的麝香葡萄。特價期間即起自9月27日限定，愛買全台15家門市同步促銷，售完為止。
🟡全聯：每盒350克，特價389元
平均每公克1.11元。甜度達17度以上，與去年相比，規格相同，但價格打了66折，首波到貨5000盒將在雙北與中部限定門市同步促銷，第二批到貨超過7000盒，共計12000盒限量開搶。
🟡家樂福：每盒350克，特價399元
平均每公克1.14元。產地來自日本山梨縣與長野縣，是日本最大麝香葡萄供應產區，甜度高達17度以上，於全台家樂福量販、超市、線上購物、家速配販售，限量10000盒開賣，售完為止。
🟡好市多：每盒約1.2KG，售價1599元
平均每公克1.3元。好市多麝香葡萄產地有日本岡山、山梨、長野，業者指出，今年日本因為氣候因素以致葡萄生長快速，「但普遍有小串及不成串的貨品，而該貨品則於日本國內流通販售為主」，出口商品品規要求較多，在產量上沒有增加的趨勢。