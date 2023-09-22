亞太電信開賣iPhone 15最終回！鐵粉排8天7夜　免費送一台再加6千

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首位排隊鐵粉葉先生，已是第五度搶得亞太電信iPhone新機首賣日頭香，這次從15日傍晚6點至Gt智慧生活台北三創門市排隊，「我是亞太電信忠實客戶，這次排隊頭香禮加送一支iPhone 15 非常吸引人，還有手機容量免費加倍升級、續約再送3,000元超商購物金，加起來超級划算。」整整排了八天七夜葉先生，興奮地從亞太電信董事長暨總經理陳鵬手中接下iPhone 15 Pro Max原色鈦金屬新機。
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