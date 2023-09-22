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亞太電信開賣iPhone 15最終回！鐵粉排8天7夜　免費送一台再加6千

▲亞太電信iPhone 15開賣，頭香鐵粉排隊8天7夜。（圖／記者周淑萍攝）
▲亞太電信iPhone 15開賣，頭香鐵粉排隊8天7夜。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果iPhone 15今（22）日開賣，遠亞合併案即將完成，意味著今年的iPhone 15開賣會是亞太電信iPhone最終回！活動現場有鐵粉為了搶頭香，上週五就來排隊，總共排了8天7夜，辛苦沒白費，活動現場免費多送一台iPhone 15，同時原本3600元的排隊禮，現場加碼到6000元。開賣會後遠傳總經理井琪也驚喜現身，但沒有多做停留就離開。

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iPhone 15今（22）日上午於Gt智慧生活台北三創門市舉辦首賣會，眾多果粉、老客戶漏夜排隊搶購，亞太電信董事長暨總經理陳鵬到場感謝鐵粉支持，現場祭出最狂豪禮三重送，總價值逾30萬元，就是要讓鐵粉們滿載而歸。

▲亞太，iPhone 15。（圖／周淑萍攝）
▲亞太iPhone 15開賣，會後遠傳總經理井琪驚喜現身，但沒停留多久就離開。（圖／記者周淑萍攝）
首位排隊鐵粉葉先生，已是第五度搶得亞太電信iPhone新機首賣日頭香，這次從15日傍晚6點至Gt智慧生活台北三創門市排隊，「我是亞太電信忠實客戶，這次排隊頭香禮加送一支iPhone 15 非常吸引人，還有手機容量免費加倍升級、續約再送3,000元超商購物金，加起來超級划算。」整整排了八天七夜葉先生，興奮地從亞太電信董事長暨總經理陳鵬手中接下iPhone 15 Pro Max原色鈦金屬新機。

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▲亞太，iPhone 15。（圖／周淑萍攝）
▲亞太電信iPhone 15 開賣，但應該是最終回。（圖／周淑萍攝）
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