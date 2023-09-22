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陳庭妮、胡宇威因《真愛》結緣！低調煲愛8年　上個月登記結婚

▲陳庭妮、胡宇威因拍攝《真愛趁現在》擦出愛火，低調相戀8年，上個月終於在美國登記結婚。（圖／記者蕭涵云攝）
▲陳庭妮、胡宇威因拍攝《真愛趁現在》擦出愛火，低調相戀8年，上個月終於在美國登記結婚。（圖／記者蕭涵云攝）

記者薛羽彤／綜合報導

韓國巨星夫妻檔玄彬和孫藝真因拍攝《愛的迫降》結緣，假戲真做兩人成為真實夫妻，讓許多戲迷又驚又喜。事實上，演藝圈不少夫妻都是因戲結緣，邊拍戲邊擦出愛火，胡宇威與陳庭妮拍攝《真愛趁現在》相識，愛情長跑8年，終於在去年1月首度放閃，宣布求婚成功，近日兩人在美國登記結婚，正式成為夫妻。

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▲胡宇威（右）和陳庭妮愛情長跑10年，去年求婚成功。（圖／翻攝自陳庭妮FB）
▲胡宇威（右）和陳庭妮愛情長跑8年，去年求婚成功。（圖／翻攝自陳庭妮FB）
胡宇威與陳庭妮2012年合作《真愛趁現在》傳出因戲生情，隔年又再度攜手合作《真愛黑白配》，兩人也常被週刊捕捉到一同進出家門，不過雙方對於戀情始終低調，不承認也不否認，總以「好朋友」互稱。直到去年1月，兩人同步首次在社群上曬合照放閃，並透露求婚成功，戀情終於浮上檯面，不少粉絲看到這一刻直呼超感動。

▲胡宇威（右）求婚成功。（圖／陳庭妮IG）
▲胡宇威（右）去年1月求婚成功。（圖／陳庭妮IG）
胡宇威向陳庭妮求婚成功後，不斷被關心婚禮和登記結婚進度，去年礙於疫情，婚禮一延再延，近日胡宇威受訪時透露，兩人終於在美國完成結婚登記，胡宇威還原當時狀況，「她（陳庭妮）很認真在聽牧師講英文，我看著她的眼睛很美，講到可以親吻的時候，她喊Yeah抱著我，從此以後覺得是夫妻了，這是一個很大的轉變。」

至於台灣的婚禮進度，陳庭妮日前出席活動時表示，「上次找到一個場地很適合，細細去聊之後，他說晚上9點麥克風就要收掉，因為旁邊有很多居民，我們就歸零了。」陳庭妮堅持婚禮要比登記先辦，「如果連登記都做了，好像就會懶惰不辦婚禮，我唯一非常確定是想要草地婚，可能今年秋天或明年春天。」對於生小孩這件事，夫妻倆表示沒有一定要生，但也不排斥，一切順其自然。

▲陳庭妮、胡宇威被網友公認最配CP組。（圖／Dcard）
▲陳庭妮、胡宇威因《真愛趁現在》擦出愛火。（圖／Dcard）
胡宇威近日參與實境節目《我們這一攤》，與夏和熙、王彩樺體驗夜市擺攤，今年還拍攝了醫療新戲《打怪任務》，尚未定檔。陳庭妮新戲房仲職人劇《幸福房屋事件簿》即將上檔，今年她在《最佳利益》第2、3季也有精湛演出，夫妻倆婚後仍馬不停蹄的工作，持續拍出更多好作品給觀眾。

▲胡宇威求婚陳庭妮滿1年，婚禮有望今年內舉行。（圖／大愛）
▲胡宇威新戲《打怪任務》預計今年上檔。（圖／大愛）
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