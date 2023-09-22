陳庭妮、胡宇威因《真愛》結緣！低調煲愛8年　上個月登記結婚

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胡宇威向陳庭妮求婚成功後，不斷被關心婚禮和登記結婚進度，去年礙於疫情，婚禮一延再延，近日胡宇威受訪時透露，兩人終於在美國完成結婚登記，胡宇威還原當時狀況，「她（陳庭妮）很認真在聽牧師講英文，我看著她的眼睛很美，講到可以親吻的時候，她喊Yeah抱著我，從此以後覺得是夫妻了，這是一個很大的轉變。」
至於台灣的婚禮進度，陳庭妮日前出席活動時表示，「上次找到一個場地很適合，細細去聊之後，他說晚上9點麥克風就要收掉，因為旁邊有很多居民，我們就歸零了。」陳庭妮堅持婚禮要比登記先辦，「如果連登記都做了，好像就會懶惰不辦婚禮，我唯一非常確定是想要草地婚，可能今年秋天或明年春天。」對於生小孩這件事，夫妻倆表示沒有一定要生，但也不排斥，一切順其自然。
胡宇威近日參與實境節目《我們這一攤》，與夏和熙、王彩樺體驗夜市擺攤，今年還拍攝了醫療新戲《打怪任務》，尚未定檔。陳庭妮新戲房仲職人劇《幸福房屋事件簿》即將上檔，今年她在《最佳利益》第2、3季也有精湛演出，夫妻倆婚後仍馬不停蹄的工作，持續拍出更多好作品給觀眾。
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