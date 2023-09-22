呂秀蓮暗批郭台銘「不要自以為大老闆」 黃士修：是酸蔡英文吧
前副總統呂秀蓮昨日意有所指地說，要當領導國家的人不要以為自己是「大老闆」，所有人都要聽話，且不應為了騙女性的票，就找女性來「裝飾」，被認為是暗批鴻海創辦人郭台銘。郭辦發言人黃士修今（22）日表示，這應該是暗酸總統蔡英文，蔡總統大小姐脾氣，不出面回答記者提問，民進黨利益體系造成弊案叢生。
記者余祥／台北報導
黃士修認為，呂秀蓮並不是在酸郭台銘，呂講的第一點，不要為騙選票，找女性來裝飾，現在政壇中女性參政者很多，且都非常優秀，像是旅呂秀蓮也是很優秀的副手，之前還真的曾被問過郭台銘是否要找呂秀蓮擔任副手，不過現在他們副手人選定案，很可惜。
至於第二點，呂秀蓮說，總統要有總統的樣子，不要找年輕人嘻嘻哈哈，黃士修說，他們還沒有舉辦青年活動，倒是民進黨的賴清德辦了青年營隊，他認為，說服年輕人、讓年輕人對公共事務有熱情是一件很好的事情，但呂秀蓮很可能是對賴清德不滿，才會這樣說。
最後，呂秀蓮說，不要以為是大老闆大家都要聽話，黃士修笑說，這應該是暗酸蔡英文吧，蔡英文大小姐脾氣，不回答、不出面，民進黨的利益體系包括光電、綠能、炒地皮爭議，引爆很多弊案，呂秀蓮講話高竿，一下就酸了蔡英文，也酸了賴清德。
黃士修說，政治事務可受公評，郭台銘會陸續提出讓年輕人有感的政策，也非常重視經濟民生。