雞蛋風暴也沒傷！最新民調：賴清德穩坐第一名、郭台銘慘墊底

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另外，有34.9%的民眾認為民進黨應該繼續執政，18.2%的民眾認為應該換國民黨執政，認為換民眾黨的是10.6%，至於覺得該換無黨籍的人執政則有5.5%。
該民調由美麗島電子報委託製作，戴立安做調查規劃（問卷設計與分析。委託畢肯市場研究公司執行電訪）。調查範圍是全國22個縣市。調查對象是設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式。
調查期程自2023年7月17日至2024年1月12日，2023年期間以連續3日為1波調查的追蹤民調，2024年期間以連續2日為1波追蹤調查。本次調查時間2023年9月18日至20日為追蹤民調第43波。抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」(random-digit-dial, RDD)替換末2碼做為撥出的電話門號。
樣本規模上，2023年期間以連續3日為1波調查，單日完訪400人，每波至少完訪1200人，2024年期間以連續2日為1波，單日完訪500人，每波至少完訪1000人。本次調查成功完訪1334人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.7%。
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