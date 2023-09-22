TPASS划算嗎？台北人月均使用1700元　10/2起增5區、39條客運

雞蛋風暴也沒傷！最新民調：賴清德穩坐第一名、郭台銘慘墊底

▲美麗島電子報民調顯示，賴清德支持度仍是第一名。（圖／記者陳佩君攝，2023.09.12）
▲美麗島電子報民調顯示，賴清德支持度仍是第一名。（圖／記者陳佩君攝，2023.09.12）

記者陳佩君／台北報導

農業部長陳吉仲因進口雞蛋風波下台，據《美麗島電子報》最新發布的追蹤民調顯示，在四腳督的狀況下，民進黨總統參選人賴清德仍以38.2%支持度領先、國民黨總統參選人侯友宜拿到18.8%位居第二，其餘分別是民眾黨總統參選人柯文哲16.3%、擬總統參選人郭台銘7.3%墊底。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《美麗島電子報》發布第43波追蹤民調，針對2024總統大選做調查，結果顯示，在以三腳督來看，賴清德拿到39.8%支持度、侯友宜則是21.7%支持度，柯文哲20.2%；至於在四腳督情況下，賴清德以38.2%支持度領先、侯友宜拿到18.8%、16.3%、郭台銘7.3%墊底。

另外，有34.9%的民眾認為民進黨應該繼續執政，18.2%的民眾認為應該換國民黨執政，認為換民眾黨的是10.6%，至於覺得該換無黨籍的人執政則有5.5%。

該民調由美麗島電子報委託製作，戴立安做調查規劃（問卷設計與分析。委託畢肯市場研究公司執行電訪）。調查範圍是全國22個縣市。調查對象是設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式。

調查期程自2023年7月17日至2024年1月12日，2023年期間以連續3日為1波調查的追蹤民調，2024年期間以連續2日為1波追蹤調查。本次調查時間2023年9月18日至20日為追蹤民調第43波。抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」(random-digit-dial, RDD)替換末2碼做為撥出的電話門號。

樣本規模上，2023年期間以連續3日為1波調查，單日完訪400人，每波至少完訪1200人，2024年期間以連續2日為1波，單日完訪500人，每波至少完訪1000人。本次調查成功完訪1334人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.7%。

更多「陳吉仲請辭農業部長」相關新聞。

進口蛋風暴！民調曝近6成不滿陳吉仲　他：對綠營選情帶來災難

揭露高虹安三部曲！王世堅諷：果然到柯文哲所說的「超越藍綠」

賴清德參拜馬祖境天后宮　遙望對岸喊「和平無價、戰爭沒有贏家」

被柯文哲批和貪汙畫等號　民進黨：先照照鏡子「難怪被說民眾堂」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞