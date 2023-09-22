中華節慶文化　弘光科大外國生「學華語、做月餅」

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活動開始，由老師張雅茜進行一小時的華語課程，講授中秋節的由來及嫦娥奔月、吳剛伐桂的傳說故事。華語文中心主任邱美珍表示，透過這樣的課程，學員們從生活化的節慶活動及有趣的故事中，輕鬆去學習華文，不僅可提高華語能力，更能進一步了解語言文化的內涵。
華語課程結束後，學員們到餐旅管理系專業教室做月餅。在食品科技系許珮綺老師的指導下，學習製作蛋黃酥、鳳梨酥，老師仔細說明這兩種餅的製作材料，接著帶學生和麵、包餡，學生對每一步驟都充滿好奇，開心地跟著老師做月餅。最後，滿心期待將成品送進烤箱烘烤，餅即將出爐前散發濃濃香氣，學生紛紛你一言、我一語地說，「這是我第一次做月餅！」、「月餅好香呀」。
活動結束之際，學生們心滿意足帶著自己製作的蛋黃酥、鳳梨酥離開，洋溢著滿足和開心的笑容。許多同學表示，這次的活動不僅讓他們學到了中秋節相關華語用詞，還學會做月餅，「透過做節慶美食學華語的活動真棒！」
來自日本、越南、印尼的學生分別指出，在母國也有過中秋節，日本是一邊賞月一邊吃糰子；越南和一些東亞國家，中秋節也是家人團圓的時節，長輩喝茶賞月，小孩聚在一起玩樂及吃豐富食物。參加這個活動真實體驗了台灣式的中秋節，非常難忘。