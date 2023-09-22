傳對民眾黨團報告認「雞蛋進口量失控」 張經緯否認：我沒說
進口雞蛋爭議延燒1個月，雖台灣缺蛋危機已經趨緩，但農業部也坦承，專案進口政策引入的雞蛋中，有5402萬顆因為破損、過期而需要遭到銷毀，近期有媒體稱，農業部畜牧司司長張經緯承認進口量失控、業者冷鏈保存不當導致大量過期，對此張經緯今（22）日透過新聞稿否認。
記者林志怡／台北報導
農業部上午發布新聞稿指出，有媒體昨（21）日報導，「根據民眾黨團轉述，農業部畜牧司司長張經緯今（21）日表示，業者自行進口後，進口量失控且效期不同，加上冷鏈保存不當，才導致大量過期」，張經緯對此嚴正否認，他表示，絕無提到「進口量失控及業者冷鏈保存不當」。
張經緯表示，雞蛋為自由進口的品項，專案進口雞蛋，所有業者都可以自行進口，農業部會估算國內缺口及需求量，但卻無法精確掌握業者自行下訂及進口的數量，都是等到雞蛋通關後才知道有多少雞蛋進口，以致於不論是後續調度或加工轉庫存都會有排擠效應。
此外，張經緯說，首次辦理專案進口，是有經驗度不足及業者進口資訊掌握不夠精準得以精進的部分，但絕無提到「進口量失控及業者冷鏈保存不當」，該篇報導中，對雞蛋缺口的描述也有誤，國內需求最高可達12.2萬箱/日，經查3月初時產量僅為11.1萬箱，換算每日缺口達200多萬顆。